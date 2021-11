Ragam Acara Sambut Balap Motor di Mandalika, Dari Festival Hingga Pentas Musik

Pentas musik Road to Music of Senggigi. Dok.Dispar Lombok Barat

TEMPO.CO, Mataram - Berbagai acara untuk menyambut kehadiran wisatawan yang akan menyaksikan ajang balap motor internasional di Mandalika mulai digelar. Salah satunya adalah pentas Road to Music of Senggigi: Sound of Festivity.

Pembukaan acara itu dibuka dengan pentas Jamming Sessions and Media Gathering untuk Road To "Jazz and Blues Nite" di pusat penjualan oleh-oleh Sasaku di Batu Layar Senggigi, Selasa, 2 November 2021. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat Saepul Akhkam mengatakan event itu diselenggarakan untuk meningkatkan staycation di kawasan Senggigi menjelang ajang World Superbike 2021 pada 12-14 November ini.

"Dampaknya bisa dirasakan untuk pelaku usaha wisata dan ekonomi kreatif, kata Saepul, Rabu, 3 November 2021.

Menurut Saepul, WSBK itu menjadi titik awal untuk kembali membangkitkan pariwisata di Lombok Barat. ”Para pelaku wisata jangan berhenti jual daerah lewat berita-berita positif. Jual keindahannya, jual keunikan budayanya, jual segala macam bentuk keunikan-keunikan lain,” ujarnya.

Semua event yang digelar itu juga merupakan bentuk kegembiraan atas akan terselenggaranya WSBK dan MotoGP. Menurut Saepul, semua elemen pariwisata di Lombok Barat harus turut menyemarakkan dan menyemangati event internasional tersebut.

Salah satu artis jazz lokal Pipiet Tripitaka mengapresiasi adanya pentas musik itu. Menurut dia, event yang diselenggarakan ini tidak saja sebagai bentuk apresiasi terhadap para pelaku seni dan ekonomi kreatif. "Saya yakin event ini juga berdampak benefit yang luar biasa bagi pelaku usaha wisata dan ekonomi kreatif," ujarnya.

Setelah event jamming itu, sejumlah acara lain siap digelar menyambut wisatawan ke Mandalika, diantaranya Brewing Competition 2021, Jazz and Blues Nite, Pokdarwis Camp dengan Aneka Lomba Pokdarwis, Festival Air Cinta Laut dii Pantai Arjuna dan Elak-Elak Sekotong dan event Welcome To Senggigi yang berisikan Bikers City Touring, Senam TikTok dan Zumba Massal serta sejumlah kegiatan lainnya.

