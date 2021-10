Jakarta Dessert Week Datang Lagi, Pilih Camilan Lezat dari 68 Toko Kue dan Resto

TEMPO.CO, Jakarta - Jakarta Dessert Week datang lagi mulai hari ini, Senin 25 Oktober sampai 14 November 2021. Pada tahun ketiga, penyelenggara JDW menggandeng 68 toko kue dan restoran yang telah dikurasi oleh enam pendiri Jakarta Dessert Week. Mereka adalah Talita Setyadi, Arimbi Nimpuno, Gupta Sitorus, Kevindra Soemantri, Tria Nuragustina, dan Primo Rizky.

Masyarakat Jakarta dan sekitarnya dapat memesan aneka kudapan lezat dan menarik melalui Tokopedia. "Kami menyediakan halaman khusus Jakarta Dessert Week yang berisi pilihan menu dessert dan pastry," kata External Communications Senior Lead Tokopedia, Ekhel Chandra Wijaya dalam konferensi pers virtual pada Senin, 25 Oktober 2021.

Menurut Ekhel, kategori makanan dan minuman paling populer pada kuartal ketiga atau selama Juli sampai Agustus 2021. Dia berharap Jakarta Dessert Week mampu mendorong produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM lokal yang bergerak di bidang makanan dan minuman menjadi pilihan utama masyarakat.

Menu kolaborasi @annsbakehouse x @androsasia dalam ajang Jakarta Dessert Week 2021. Dok JDW

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno menyatakan Jakarta Dessert Week memberikan kontribusi signifikan pada sektor kuliner dan membangun citra DKI Jakarta sebagai culinary melting pot dan culinary hub untuk menarik kunjungan wisatawan. "Semoga industri ini terus bangkit bagi peningkatan ekonomi lokal maupun nasional, juga menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya," katanya.

Pada tahun ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadikan Jakarta Dessert Week sebagai bagian dari Kharisma Event Nusantara atau KEN 2021. Ini adalah agenda pariwisata yang ekonomi kreratif yang diharapkan membantu menggerakkan perekonomian yang terpuruk akibat pandemi Covid-19.

Menu kolaborasi @beaubakeryco x @cacaobarryofficial dalam ajang Jakarta Dessert Week 2021. Dok JDW

Pada tahun ini, panitia Jakarta Dessert Week menantang para koki dan seniman dapur untuk menampilkan dessert koleksi terbatas mereka. Tak melulu mengajak orang untuk jajan, JDW juga memuat edukasi bersama para chef melalui video bersama, yakni Chef Karen Carlotta, Chef Will Goldfarb yang menyabet gelar World’s Best Pastry Chef 2021 menurut The World’s 50 Best Restaurants, Chef Talita Setyadi, dan Chef Kim Pangestu. Ada pula Devina Hermawan, Yuda Bustara, dan Renatta Moeloek.

Sebanyak 68 toko kue dan restoran yang berbasis online maupun offline menghadirkan lebih dari seratus dessert koleksi terbatas mereka. Kategorinya antara lain cake, bread, cookies, ice cream, gelato, hingga healthy treats. Beberapa dessert unik yang akan tersaji misalkan oreo dengan citra rasa jeruk yang segar, chocolate cookies berisi cokelat lumer, pizza dengan sentuhan seni, biskuit dengan isian khas, cokelat Monalisa, dan banyak lagi.

Menu kolaborasi @beaupizzaandbagels x @cadburyid dalam ajang Jakarta Dessert Week 2021. Dok JDW

Baca juga:

Kopi Arabika Organik dari Papua, Mengandalkan Kebaikan Alam namun Terancam Punah

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.