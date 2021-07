Ragam Sup Dingin di Rusia, Disantap Saat Musim Panas Tiba

TEMPO.CO, Jakarta - Sup biasanya disajikan dalam keadaan hangat. Namun di Negeri Beruang Putih Rusia, ada sajian sup dingin yang biasanya disantap saat memasuki musim panas.

Bagi orang Rusia, sup merupakan sajian yang sehat. Di dalamnya terdapat banyak bahan-bahan makanan dari sayur, buah dan susu. Misalnya saja sup Svekolnik yang juga disebut sup kholodnik yang berarti dingin.

Sup Svekolnik bisa dibuat dengan cukup mudah. Bahan yang perlu disiapkan antara lain dua mentimun, 3-4 butir telur rebus, 250 gram sosis, daun bawang dan peterseli seeta 3-4 buah bit rebus.

Secara visual, sup ini tampak berwarna merah kelabu karena ada campuran buah bit. Diketahui manfaat buah bit baik sebagai antioksidan bahkan populer dipakai sebagi terapi kanker.

Cara mengolahnya dimulai dengan memotong semua bahan yang tersedia, kemudian masukan ke dalam panci. Tambahkan kefir atau air, dibubuhi garam secukupnya. Lalu tambahkan potongan 1-2 butir telur di atasnya, lanjutkan dengan masukkan sup Svekolnik ke dalam kulkas.

Selain sup Svekolnik, ada sup Okroshka. Sup ini jadi menu sup yang paling populer di Rusia.

Sup okroshka, sup dingin dari Rusia. Dok.Freepik

Bahannya terdiri dari kefir atau kvass (sejenis minuman fermentasi khas Slavia) hingga satu liter, dua mentimun, dua lobak, dua butir telur, dua sampai tiga kentang rebus dan 150—200 gram daging sapi rebus. Cara membuatnya dengan memotong semua bahan lalu masukkan ke dalam panci.

Selanjutnya ada sup Botvinya yang merupakan sup dingin kuno. Kini penyajiannya diberi tambahan es batu dan salmon, namun bahan utamanya adalah buah bit.

Bahan-bahan yang perlu disiapkan empat butir telur rebus, empat bit rebus, dua mentimun, 200 gram lobak, 4 cangkir kvass, 70 gram bayam atau selada, 200 gram daun bawang.

Cara membuatnya potong semua bahan dan bayamnya mesti dicincang. Kemudian campur semua bahan dan tambahkan kvass. Jangan lupa tambahkan irisan ikan salmon di atasnya.

Ada juga sup Murtsovka yang merupakan sup dingin paling sederhana. Sup itu dibuat dari hasil gabungan potongan roti gandum hitam, tanaman herba dan telur.

Cara membuatnya adalah cincang sorrel (sejenis tumbuhan dengan cita rasa lemon) sampai halus dan rebus selama 5 menit. Lalu biarkan dingin di dalam air, kemudian potong mentimun dan telur. Campur semua bahan dan masukkan ke dalam kaldu sorrel yang telah didinginkan. Tambahkan krim asam, garam dan bumbu.

Selanjutnya sup Turya dengan bahan yang mencoloknya adalah buah stroberinya. Bahan yang perlu disiapkan buah stroberi yang sudah halus, seperempat cangkir jus jeruk, seperempat cangkir air juga seperempat cangkir krim lemak 20 persen (atau yogurt). Cara membuatnya sangat mudah, yaitu tinggal campurkan stroberi, jus, air dan gula dalam blender. Toppingnya bisa tambah es krim atau tata dengan daun mint yang cocok dengan musim panas.

TIKA AYU

