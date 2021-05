Libur Lebaran, Candi Prambanan dan Ratu Boko Promo Diskon Wisata Plus Makan

TEMPO.CO, Yogyakarta - PT TWC atau Taman Wisata Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Ratu Boko menawarkan paket promo spesial libur lebaran bagi wisatawan selama Mei 2021.

Promo ini hanya berlaku untuk wisatawan datang ke Candi Prambanan dan Ratu Boko di Kabupaten Sleman Yogyakarta saja. Sebab, dua candi itu tetap beroperasi pada libur lebaran ini. Sementara Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, tutup selama libur Hari Raya Idul Fitri berdasarnya rekomendasi pemerintah untuk mengantisipasi penularan Covid-19.

Marketing dan Service Director PT TWC, Hetty Herawati mengatakan promo yang ditawarkan di Candi Prambanan dan Ratu Boko berlaku mulai 14 - 23 Mei 2021. "Kami menawarkan Paket Spesial Lebaran, yaitu paket Prambanan Boko Include Meals, paket Prambanan Include Meals, dan paket Boko Include Meals," kata Hetty Kamis 13 Mei 2021.

Dengan membeli paket Prambanan Boko Include Meals seharga Rp 100 ribu per orang, wisatawan dapat mengunjungi dua destinasi sekaligus, yaitu Candi Prambanan dan Kraton Ratu Boko sekaligus menikmati fasilitas makan dan minumnya. Sedangkan paket Prambanan Include Meals seharga Rp 75 ribu per orang, maka wisatawan dapat berkunjung ke Candi Prambanan sekaligus mendapatkan fasilitas makan dan minum.

Pengunjung menikmati sajian Paket Wisata Boko Picnic di kawasan objek wisata Keraton Ratu Boko, Prambanan, Sleman. Foto Antara/HO-PT TWC

Begitu juga untuk paket Boko Include Meals dengan harga selisih Rp 10 ribu, yakni Rp 65 ribu per orang. Wisatawan dapat berkunjung ke Kraton Ratu Boko sekaligus mendapatkan fasilitas makan dan minum. "Kami juga memberikan diskon 10 persen untuk tiket menonton Sendratari Ramayana Ballet Prambanan dan The Legend of Roro Jonggrang, bagi wisatawan yang dapat menunjukkan tiket kunjungan Candi Prambanan atau Kraton Ratu Boko pada periode 14 – 22 Mei 2021," kata Hetty.

Berdasarkan data terkini peta zonasi Covid-19 tingkat kelurahan di Kabupaten Sleman periode 10 - 16 Mei 2021, destinasi wisata Candi Prambanan, Ratu Boko, dan Teater Pentas Ramayana berstatus zona kuning. "Ini menjadi dasar kami tetap melayani wisatawan," katanya.

Selama masa libur lebaran, ujar Hetty, PT TWC menyiapkan strategi manajemen pengunjung atau visitor management dan penerapan ketat Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability (CHSE). Pengelola menyediakan fasilitas pembayaran non-tunai dan nirsentuh melalui situs www.ticket.borobudurpark.com. "Dengan begitu, wisatawan dapat membeli tiket sebelum datang dengan lebih aman," kata dia.

Pengaturan pengunjung dalam rangka perlindungan World Heritage juga dilakukan dengan membatasi jumlah wisatawan yang masuk dan didukung sistem registrasi melalui scan QR Code. Para petugas pelayanan di destinasi wisata Candi Prambanan dan Ratu Boko seluruhnya telah divaksinasi Covid-19 yang ditunjukkan dengan PIN 'Covid-19 Vaccinated'.

"Kami memberikan akses masuk khusus kepada wisatawan yang telah memenuhi syarat Wisata Sehat," kata dia. Syarat Wisata Sehat yang diberlakukan pengelola Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Ratu Boko yang dimaksud, yaitu sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19 dengan menunjukkan sertifikat vaksinasi atau memiliki bukti tes Covid-19, baik swab PCR, swab antigen, atau GeNose, dengan hasil negatif dan masih berlaku saat tiba di destinasi wisata.

