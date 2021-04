Jaringan Hotel Accor Serap Produk UKM Rp 1,5 Miliar Buat di Kamar Sampai Dapur

TEMPO.CO, Jakarta - Jaringan hotel internasional Accor menyerap produk usaha kecil menengah atau UKM di Jawa Tengah untuk memenuhi kebutuhan tamu.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Ema Rahmawati mengatakan ada 43 UKM yang produknya akan diserap oleh jaringan hotel Accor Group. "Nilai kerja sama untuk empat hotel sebesar Rp 1,5 miliar dalam waktu dua tahun dan mudah-mudahan akan diperpanjang," kata Ema dalam penandatanganan komitmen yang disaksikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, di Hotel Novotel Semarang, Senin 5 April 2021.

Ema menjelaskan, berbagai produk UKM yang terserap di jaringan hotel Accor antara lain perlengkapan kamar tidur, furnitur, hingga makanan kecil. Yang menjadi tantangan, menurut dia, memastikan standar dan kontrol kualitas produk UKM tersebut. "Misalnya bawang goreng yang kurang kuning warnanya, belum sesuai standar. Lalu kami perbaiki. Kurasi jadi kunci," katanya.

Melalui kerja sama ini, Ema berharap tamu hotel di jaringan Accor mengetahui kalau gula, kopi, teh, hingga perabot di kamar sampai beberapa unsur menu di restoran adalah hasil dari usaha lokal, bukan barang pabrik apalagi impor. Jika suka dengan produk UKM tersebut, dia berharap tamu hotel tergerak untuk memanfaatkannya lebih jauh lagi.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menunjukkan gelang produk UMKM saat penandatanganan komitmen penyerapan produk UKM pada jaringan hotel Accor di Hotel Novotel Semarang, Senin 5 April 2021. Dok. Accor Indonesia

Senior Vice President Operations and Government Relations Accor Indonesia and Malaysia, Adi Satria kolaborasi ini merupakan salah satu upaya untuk membantu pemulihan ekonomi nasional. "Kami antusias untuk terlibat aktif, mulai dari proses kurasi produk UKM, mempromosikan, dan memanfaatkan produk-produk tersebut di manapun hotel-hotel Accor berada," katanya.

Selain menyerap produk UKM, Adi menambahkan, Accor memiliki program Rediscover Indonesia di lebih dari 130 hotel Accor pada 30 destinasi di Indonesia. Program tersebut menawarkan pengalaman menginap sambil menjelajah seni, budaya, serta produk UKM unik di destinasi wisata masing-masing.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengapresiasi langkah Accor Group dalam menyerap produk UKM. Menurut dia, ini adalah upaya nyata untuk kembali menggeliatkan perekonomian masyarakat.

"Accor thank you, I love you full," ucap Ganjar Pranowo. Untuk pengusaha UKM, dia mengingatkan agar menjaga kualitas dan standardisasi produk. "Kualitas harus bagus. Kalau tidak ya tidak lolos. Nah, pemerintah berperan mengajarkan (standardisasi)."