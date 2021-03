5 Daerah Tujuan Favorit Work From Hotel versi Tiket.com

TEMPO.CO, Jakarta - Sudah bosan bekerja dari rumah atau work from home. Kini saatnya mencoba pengalaman baru dengan work from hotel yang singkatannya juga WFH. Agen perjalanan online, tiket.com menyatakan, kalangan pekerja cukup berminat dengan berbagai penawaran work from hotel yang disediakan sejumlah layanan akomodasi.

Menurut data tiket.com, destinasi hotel yang paling populer menjadi tempat staycation maupun work from hotel adalah hotel-hotel yang terletak di destinasi wisata favorit. Daerah itu adalah Jakarta, Bali, Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta. Sebab itu, pengelola hotel harus tetap optimistis dan mengemas paket work from hotel atau staycation menarik dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.

Public Relations Manager tiket.com, Sandra Darmosumarto mengatakan, masyarakat dapat menggunakan fitur tiketCLEAN untuk memastikan destinasi wisata atau hotel yang dituju telah menerapkan protokol kesehatan standar dengan baik. "tiket.com menyematkan label tiketCLEAN bagi semua mitra operator pariwisata yang telah memenuhi protokol kesehatan dan kebersihan," katanya dalam keterangan tertulis.

Ilustrasi hotel. booking.com

Salah satu unsur penerapan protokol kesehatan ada pada metode pembayaran yang tak lagi menggunkan uang tunai. Berbagai alternatif opsi pembayaran berupa transfer melalui ATM, kartu kredit, transfer via internet dan mobile banking, gerai hotel, hingga layanan pembayaran instan, seperti ShopeePay. "Pembayaran digital tanpa kontak lebih mudah dan aman, plus ada program cashback yang menguntungkan," ucapnya.

Head of Strategic Merchant Acquisition ShopeePay, Eka Nilam Dari menjelaskan, pelanggan yang membayar menggunakan ShopeePay di platform tiket.com dapat menikmati promo cashback hingga 90 persen untuk transaksi mulai 15 sampai 21 Maret 2021. "Kami berharap dapat turut berkontribusi memulihkan industri pariwisata Indonesia, termasuk hotel, serta membantu masyarakat dalam melakukan transaksi yang aman, nyaman, dan memuaskan," katanya.