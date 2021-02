Pengaspalan Lapis Pertama Sirkuit MotoGP Mandalika Dimulai

TEMPO.CO, Mataram - Pengaspalan lapis pertama untuk sirkuit MotoGP Mandalika sudah dimulai pada Jumat, 26 Februari 2021. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), BUMN pengelola kawasan pariwisata The Nusa Dua, Bali dan The Mandalika, Lombok Nusa Tenggara barat, NTB, mulai pengaspalan pertama lintasan Jalan Kawasan Khusus The Mandalika sepanjang 4,31 kilometer.

Pengaspalan lapisan pertama lintasan jalan kawasan khusus The Mandalika untuk sirkuit jalanan MotoGP ditargetkan rampung akhir Maret 2021. Kemudian berlanjut lapisan kedua atau AC-Binder hingga lapisan terakhir atau Surface SMA.

Pengaspalan lintasan sirkuit MotoGP di KEK Pariwisata Mandalika, NTB, Jumat 26 Februari 2021. Foto: ITDC

Aspal lapisan pertama atau AC-Base ini diproses menggunakan asphalt mixing plant yang dibangun PT Pembangunan Perumahan (Persero) di area site facility untuk proyek jalan kawasan khusus. Asphalt mixing plant yang digunakan adalah Lintec seri CSD 3000 berkapasitas maksimal 240 ton per jam.

Baca juga:

Ragam Wisata Olahraga yang Bisa Dilakukan di Mandalika

"Ini merupakan asphalt mixing plant dengan kapasitas terbesar di Indonesia," kata Direktur Operasi dan Inovasi Bisnis ITDC, Arie Prasetyo. Asphalt mixing plant merupakan alat untuk memproduksi aspal yang akan digunakan untuk lapisan aspal dasar hingga akhir, mulai AC-Base, AC-Binder, hingga Surface SMA.

Pengaspalan lintasan sirkuit MotoGP di KEK Pariwisata Mandalika, NTB, Jumat 26 Februari 2021. Foto: ITDC

Setelah pengaspalan sirkuit jalanan MotoGP Mandalika ini rampung, Arie menjelaskan, tahap selanjutnya adalah homologasi atau proses persetujuan/sertifikasi dalam dunia balap yang meliputi standar kendaraan balap, lintasan, dan komponen lainnya yang telah ditentukan penyelenggara. "Homologasi dapat dilaksanakan pada pertengahan tahun ini," katanya.