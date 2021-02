Lombok Barat Luncurkan Agenda Wisata 2021, Cek Jadwalnya

TEMPO.CO, Mataram - Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat menggelar Harmoni Lombok Barat sebagai launching Calendar of Event kepariwisataan di Supermarket Oleh-Oleh Sasaku Senggigi Lombok selama dua hari ini. Dalam acara itu, pemerintah setempat mempromosikan beragam kegiatan wisata di daerah itu.

Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat Saepul Akhkam mengatakan ada 16 event kepariwisataan yang diselenggarakan dan tersebar di semua destinasi wisata di Lombok Barat. "Kita juga ingin memperkenalkan bahwa Lombok Barat tidak hanya Senggigi, tidak hanya Sekotong, tidak hanya Narmada. Namun juga memiliki desa-desa unggulan untuk kepariwisataan," kata dia, Kamis, 25 Februari 2021.

Agenda promosi pariwisata ini diharapkan mampu memberikan suntikan semangat bagi para pelaku pariwisata dalam menjalankan usaha mereka dan berujung pada pemulihan dan pendorong pemulihan ekonomi di Lombok Barat dan nasional.

Karena masih dalam kondisi pandemi Covid-19, penyelenggaraan CoE 2021 dilakukan secara terbatas. Meski begitu, Saepul mengatakan bahwa pandemi juga tidak boleh membuat kegiatan ekonomi kreatif terhenti. ''Untuk itu kegiatan offline kami batasi, kita beralih ke kegiatan-kegiatan yang berbasis pada online," ujarnya.

Adapun agenda kegiatan wisata di lombok Barat adalah sebagai berikut:

24 - 25 Februari 2021: Living in Harmony - Me, My Life and Other.

Diisi dengan kegiatan promosi musik untuk mengenalkan talenta-talenta daerah dalam khazanah musik nasional karena diselenggarakan secara live streaming serta menggaungkan #AyoKembaliKeSenggigi untuk mengembalikan Semangat Senggigi kembali menjadi ikon wisata di Indonesia.

Kegiatannya berupa parade band akustik dengan menampilkan 2 lagu, masing-masing 1 lagu wajib dan 1 lagu pilihan yang pernah tenar di masa kejayaan Senggigi. Seluruh penampilan ditayangkan Live Streaming. Live performnya dilakukan di The Djiwa Restaurant Sasaku dua malam berturut-turut.

27 Maret 2021: Harmoni Lombok Barat di Taman Narmada

Menyajikan musik kontemporer, musik tradisional Gendang Beleq 63 pemain, dan Tari Gandrung Dasan Tereng Kolosal dengan 63 Penari.

3 April 2021: Harmoni Lombok Barat di Pura Batu Bolong/ Gardu Pandang Batulayar Senggigi

Ditampilkan musik mini orkestra Lombok Barat dan performance musisi kontemporer.

10 April 2021: Harmoni Lombok Barat di kawasan wisata Senggigi

ditampilkan kolaborasi antara Fire Dance dengan Modern Dance, permainan tradisional dan musik kontemporer.

Selama April 2021: Fashion Show Tenun Tradisional

19 - 20 Mei 2021: Kegiatan tradisi Lebarat Topat 1442 H.

Di gardu pandang Makam Batu Layar Senggigi juga ditampilkan Pentas Seni Islami Qasidah Kontemporer, Hadrah atau Gambus.

Juni 2021: Sunset Color Run

Kegiatan Lombok International Dance diselenggarakan Puri Mas Hotel.

26 - 31 Juli 2021: Senggigi Sunset Jazz

7 - 29 Agustus 2021: Pesona Lombok Barat

7-8 Agustus 2021: Pesona Desa Wisata Pusuk Lestari

Terdiri dari Festival Minum Tuak Manis (7-8 Agustus 2021) yang diramaikan rangkaian kegiatan Mountain Bike (7 Agustus), Festival Tuak Manis 5.000 gelas (7 Agustus), Pameran UMKM Desa (7 – 8 Agustus), Coaching Mix Minuman Tuak Manis (8 Agustus), Jugling (8 Agustus) dan Musik Akustik (7 – 8 Agustus)

14-15 Agustus 2021: Pesona Desa Wisata Suranadi dan Sesaot

Terdiri dari Sate Bulayak Festival (14 -1 5 Agustus 2021), Karnaval Sate Bulayak (14 Agustus), Malean Sampi (balapan sapi, 15 Agustus), Bazar UMKM (14 – 15 Agustus) dan Pentas Muharram (14 – 15 Agustus)

21-29 Agustus 2021: Pesona Desa Batu Kumbung

Terdiri dari Festival Kuliner Ikan Air Tawar (21-22 Agustus 2021), Festival Ikan Air Tawar; Kuliner dan Pameran Ikan Hias (21 Agustus), Cooking Class dan Lomba Masak Ikan (22 Agustus), Pentas Seni dan Budaya (21-22 Agustus), Pameran Desa Wisata, Ekraf, Agustusan Great Sale di Senggigi (25-29 Agustus).

25-29 Agustus 2021: Pagelaran Musik Kontemporer sebagai pendukung di stage Event Pameran Ekraf dan UMKM, Pagelaran Wayang Tradisional (28 Agustus), Pagelaran Wayang Kontemporer (29 Agustus), Lomba Fotografi dan Videografi dengan Tema: Desa Wisata, Pesona Alam, Budaya dan Kuliner Lombok Barat.

Baca juga: Pesona Pantai Cemare di Lombok Barat, Ingin Seperti Jalan Jaksa Jakarta