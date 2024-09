Singapore Grand Prix 2024 Ini 5 Aktivitas yang Bisa Dijelajahi di Sirkuit Marina Bay Sands

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Singapore Grand Prix 2024 digelar pada Ahad, 22 September 2024. Tahun ini balapan F1 semakin semarak karena pertama kalinya digelar pada malam hari di Singapura. Beragam festival hiburan dan kuliner pun digelar di penjuru negeri ini untuk memeriahkan Grand Prix Season Singapore (GPSS) 2024 selama sepuluh hari sebelumnya.

Sirkuit jalanan Marina Bay Circuit, dengan latar bangunan ikonik Marina Bay Sands, juga akan menjadi daya tarik balapan ini. Berkeliling di sekitar sirkuit jalanan itu juga relatif mudah dengan transportasi umum. Stasiun MRT terdekat adalah Bayfront, Esplanade, dan Promenade, yangdpat dijangkau dengan berjalan kaki menunju atraksi wisata di sekitarnya.

Berikut ini beberapa aktivitas yang bisa dijelajahi di sekitar Marina Bay Sands saat akhir pekan balapan F1.

1. Nikmati pemandangan spektakuler di Skyline Views

Dek Observasi Marina Bay Sands SkyPark menawarkan panorama Singapura yang luas. Selain menikmati panorama kota, juga bisa menyaksikan aksi lintasan F1 di sini. Terutama saat matahari terbenam, di mana perubahan warna langit terpantul dari teluk, sehingga menjadi panggung untuk balapan malam F1.

Selain di dek obervasi itu, wisatawan juga bisa melihat pemandangan saat balapan, dengan berjalan-jalan di sepanjang Helix Bridge. Jembatan itu sendiri merupakan karya arsitektur menakjubkan yang menyerupai DNA. Jangan lupa berfoto dengan dengan Marina Bay Sands dan sirkuit F1 sebagai latar belakangnya. Balapan saat malam hari akan semakin meriah saat disaksikan dari jembatan yang juga menyala di malam hari ini.

2. Gardens by The Bay

Traveling ke Singapura tak lengkap tanpa mengunjungi Gardens by The Bay. Terutama saat akhir pekan F1, Supertree Grove yang ikonik di Gardens by the Bay akan menggelar Garde Rhapsdy Lights Show. Di mana saat waktu yang ditentukan, Supertrees menyala selaras dengan soundtrack musik yang bergema di seluruh taman.

Kalau ingin menjelajahi Gardens by The Bay setelah balapan F1, di hari Senin, 23 Septemberm Flower Dome akan menggelar Flower Carnival. Karnaval ini menampilkan pameran bunga bertema Australia dengan tanaman asli Australia seperti kanguru paw, grevillea, waratah, manuka, dan bankia. Selain itu, jangan lewatkan menyaksikan pameran Mid-Autums Festival di Gardens by The Bay.

3. Pertunjukan seni dan sains

Bagi pecinta seni, selama akhir pekan balapan ArtScience Museum menawarkan pameran khusus yang bertema Where Art Meets Science bekerja sama dengan teamLab Planets. Dari musuem, berjalan-jalanlah santai di sepanjang Marina Bay Sands Waterfront Promenade untuk menikmati pemandangan dan pertunjukan Marina Bay Sands Light and Water Show.

4. Landmark ikonik

Sementara bagi yang pertama kali ke Singapura wajib mengunjungi landmark ikonik negara ini, Merlion Park. Simbol ikonik Singapura ini dapat dijangkau dengan berjalan kaki sebentar dari Marina Bay Sands. Wisatawan dapat berfoto selfie dengan patung Merlion yang terkenal dan latar belakang sirkuit F1 di dekatnya.

Tak jauh dari Merlion Park, Esplanade - Theatres on the Bay juga tempat terbaik untuk dikunjungi. Tidak hanya arsitektur bangunannya yang menarik perhatian, tetapi juga menjadi tempat berbagai pertunjukan dan pameran, terutama selama akhir pekan F1.

5. Wisata kuliner dan belanja di Marina Bay Sands

The Shoppes di Marina Bay Sands menawarkan pengalaman belanja mewah yang tak tertandingi. Beberapa toko menawarkan promosi atau item spesial untuk memeriahkan balapn F1. Sambil berbelanja, jangan lewatkan kesempatan untuk naik sampan di kanal yang mengelilingi pusat perbelanjaan, yang mengingatkan pada Venesia.

Tak hanya belanja bagi pecinta kuliner, bisa memanjakan diri di CUT by Wolfgang Puck atau mencicipi hidangan terkenal Gordon Ramsay di Bread Street Kitchen. Tapi buat yang ingin mencicipi hidangan lokal, seperti ayam Hainan dan laksa, pujasera di Rasapura Masters dan pusat jajanan terdekat menawarkan beragam hidangan asli Singapura yang terjangkau.

