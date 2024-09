Sisi Lain Korea Selatan di Drama Love Next Door, dari Pedesaan Seoul sampai Namsan Tower

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Love Next Door, salah satu drama Korea teratas di Netflix, menyuguhkan kisah cinta klasik tentang musuh yang jadi kekasih. Drama yang dibintangi Jung So-min sebagai Bae Seok-ryu, seorang manajer produk sukses di perusahaan Amerika dan Jung Hae-in sebagai Choi Seung-hyo, seorang arsitek dan CEO sukses, ini menampilkan sisi lain Korea Selatan.

Cerita dimulai dengan Seok-ryu yang diam-diam kembali ke Korea Selatan, bersembunyi dari keluarganya, dan mencari awal yang baru sebulan sebelum ia menikah. Ia bertemu dengan Seung-hyo, musuh masa kecilnya, yang pernah bersaing ketat dengannya karena ibu mereka. Saat Seok-ryu menemukan kenyamanan dengan Seung-hyo, dan hubungan antagonis berubah jadi romantis.

Lokasi syuting

Latar ceritanya adalah lokasi fiksi yang bernama Hyereung-dong di Seoul, tetapi tempat syutingnya benar-benar nyata. Sebagian besar drama syuting di kota-kota seperti Seoul, Incheon, Cheonan, Daejeon, dan Goyang. Bandara Internasional Incheon adalah pintu gerbang menuju Seoul dan Incheon, sedangkan Bandara Internasional Gimpo adalah yang terdekat dengan Goyang. Bandara Internasional Daegu adalah yang terdekat dengan Daejeon dan Bandara Internasional Cheongju adalah pintu gerbang menuju Cheonan.

-Desa Mural Ihwa, Seoul

Poster Love Next Door berlatar di tangga Desa Mural Ihwa. Desa ini memiliki lukisan dan instalasi seni dari 70 seniman Korea Selatan yang menjadi salah satu tempat asyik untuk dijelajahi di Seoul.

-Silbi Sikdang, Cheonan

Restoran asli ini menjadi Ppuri Korean Snack di Love Next Door, tempat usaha yang dikelola oleh orang tua Seok-ryu.

-Taman Cheongun, Seoul

Taman bermain di Seoul ini digambarkan sebagai taman bermain masa kecil tempat Seok-ryu pergi sendiri dan menangis saat masih kecil. Kemudian, Seung-hyo muncul untuk menghibur, dan mereka pergi ke tempat fitnes bersama.

-Gedung NGT, Seoul

Kantor pusat perusahaan makanan Natural Good Things digambarkan sebagai Atelier In, firma arsitektur yang dikelola oleh Choi Seung-hyo.

-Boweg, Seoul

Kafe ramah hewan peliharaan di Yangjae-dong adalah tempat reporter Kang Dan-ho, diperankan oleh Yun Ji-on, bertemu Seung-hyo untuk wawancara.

-Restoran Wangjjanggu, Seoul

Bukchon Hanok Village, permukiman favorit Instagram, memiliki restoran Wangjjanggu tempat Seok-ryu dan sahabatnya Jung Mo-eum, diperankan oleh Kim Ji-eun, bertemu setelah tokoh utama wanita itu diam-diam kembali ke Korea Selatan. Ini adalah restoran tteokbokki tempat wisatawan dapat menikmati hidangan lezat Korea ini.

-A Twosome Place, Incheon

Ini merupakan waralaba kafe makanan penutup premium yang ada di banyak tempat di Korea Selatan. Cabang yang ditampilkan di drama ini ada di Songdo Central Park. Seung-hyo dan Seok-ryu bertemu seseorang yang akhirnya menawarinya beberapa pekerjaan di organisasi ternama.

-Yunboseon-gil, Seoul

Lorong ini sering digunakan dalam drama Korea, salah satunya Guardian: The Lonely and Great God. Jalan batu bata berwarna abu-abu dan cokelat tua ini berada di dekat Gereja Presbiterian Andong. Di drama ini, jalan ini tempat Seung-hyo bertemu Seok-ryu dalam perjalanannya ke kantor.

-Gamgodang-gil, Seoul

Lorong indah lainnya yang ditampilkan sebagai lokasi syuting drama Korea Love Next Door adalah Gamgodang-gil. Jalan ini juga pernah ditampilkan dalam Guardian: The Lonely and Great God. Selama adegan kilas balik, pasangan pemeran utama yang masih anak-anak berlari di sepanjang jalan ini dan berpegangan tangan. Jalan ini dipenuhi dengan keindahan dari perpaduan rumah-rumah Korea modern dan tradisional.

-N Seoul Tower, Seoul

Dikenal sebagai Namsan Tower atau Seoul Tower, monumen ikonik ini adalah bagian penting dari wisata Korea Selatan. Menara ini jadi salah observatorium untuk melihat pemandangan kota yang menakjubkan dan merupakan titik akses ke Kereta Gantung Namsan. Menara setinggi 236,7 meter ini masih berfungsi sebagai menara pemancar bagi radio dan televisi. Tempat ini juga dikenal dengan gembok cinta yang dipasang oleh wisatawan. Dalam Love Next Door, Seung-hyo dan Seok-ryu mengutuk orang-orang yang memasang gembok di menara ini.

