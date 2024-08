Kursinya Menyerupai Kelas Eksekutif, Ini Daftar Kereta Ekonomi New Generation per Juli 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah meremajakan tempat duduk kereta ekonomi. Beberapa kereta ekonomi sudah menggunakan tempat duduk layaknya kelas eksekutif yang membuat perjalanan jauh lebih nyaman. Kereta ekonomi dengan fasilitas utama tersebut disebut dengan nama new generation.

Senior Manager Humas dan Kantor Perwakilan PT INKA (Persero), Agung, menyampaikan kereta ekonomi new generation mengalami peningkatan fasilitas sangat signifikan dari generasi sebelumnya, terutama bagian kursi. Kereta ekonomi ini menyediakan 72 kursi sehingga jarak antar kursi lebih leluasa dengan formasi 2-2.

Formasi kursi ini berbeda dengan kereta ekonomi sebelumnya yang berkapasitas 106 kursi dengan formasi 3-2 dan sandaran tegak lurus saling berhadapan. Kursi ini juga dapat disesuaikan kemiringan kursinya dan diputar menyesuaikan arah laju kereta. Kereta ekonomi new generation ini sudah dilengkapi pintu elektrik otomatis, baik pintu masuk penumpang maupun pintu antar rangkaian kereta.

Selain itu, kereta juga menggunakan corrugated bellow yang mampu meredam kebisingan lebih baik. Setiap rangkaian kereta juga sudah disematkan passenger information display system (PIDS) untuk memberikan informasi dalam perjalanan dan dilengkapi CCTV.

Selain itu, kereta ekonomi new generation sudah dilengkapi fasilitas tempat solat dan wudhu sehingga penumpang dapat lebih nyaman dalam menjalankan ibadah dalam perjalanan jauh. Tak hanya itu, kereta ini juga menyedia dua toilet yang terpisah antara penumpang laki-laki dan perempuan.

Kereta ini juga dilengkapi dengan kereta makan yang didesain dengan lebih mewah dan elegan daripada kelas ekonomi sebelumnya. Peningkatan fasilitas ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi penumpang.

Kereta ekonomi new generation ini juga sudah memiliki dua jenis, yaitu new generation modifikasi dan new generation stainless steel. Namun, dua jenis kereta ini memiliki perbedaan.

Kereta ekonomi new generation versi modifikasi merupakan hasil peningkatan sarana KAI di Balai Yasa Manggarai, tempat perawatan sarana perkeretaapian milik KAI di Manggarai, Jakarta Selatan. Sementara itu, kereta ekonomi new generation stainless steel desain rangkain keretanya berasal dari stainless steel.

Berikut adalah daftar dua jenis kereta ekonomi new generation per Juli 2024:

Kereta Ekonomi New Generation Versi Modifikasi

- KA Blambangan Ekspres relasi Ketapang-Semarang Tawang Bank Jateng (pulang-pergi);

- KA Banyubiru relasi Semarang Tawang Bank Jateng-Solo Balapan (pulang-pergi);

- KA Jayabaya relasi Pasarsenen-Malang (pulang-pergi);

- KA Gaya Baru Malam Selatan relasi Pasar Senen-Surabaya Gubeng (pulang-pergi); dan

- KA Blambangan Ekspres relasi Ketapang-Pasar Senen (pulang-pergi).

Kereta Ekonomi New Generation Stainless Steel

Adapun kereta ekonomi new generation stainless steel sebagai berikut:

- Kereta Api (KA) Majapahit New Generation Stasiun Pasar Senen-Malang (pulang-pergi);

- KA Argo Dwipangga relasi Gambir-Solo Balapan;

- KA Argo Lawu relasi Gambir-Solo;

- KA Taksaka relasi Gambir-Yogyakarta; dan

KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir-Surabaya Pasarturi.

