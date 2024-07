8 Festival Wisata Menarik di Bulan Juli hingga Oktober 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Festival wisata menjadi event yang menarik untuk didatangi bersama keluarga tercinta sepanjang 2024. Apalagi, ada sejumlah konser yang hadir dalam acara tersebut yang menjadi hiburan bagi pengunjung. Selain itu, berbagai event dan festival menarik sudah digelar secara bergantian di berbagai daerah di Indonesia.

Setiap event dan festival budaya memiliki daya tarik masing-masing sehingga dapat memberikan pengalaman liburan yang makin berkesan. Berikut adalah rekomendasi event dan festival budaya pada 2024:

1. Pasar Kangen Jogja, 4-13 Juli 2024

Festival wisata Pasar Kangen Jogja telah dibuka sejak 4 sampai 13 Juli 2024. Event yang berlokasi di Taman Budaya Yogyakarta ini, menghadirkan ratusan stan jajanan makanan tradisional yang bisa dinikmati wisatawan dengan harga terjangkau. Event Pasar Kangen ini akan dibuka sore hingga malam hari, mulai pukul 15.00-22.00 WIB. Festival wisata ini juga menyediakan barang antik dan jadul yang bisa menjadi cinderamata di Pasar Kangen Jogja.

2. Pameran Fotografi Rana Budaya, 3-14 Juli 2024

Bertajuk “Jalan-jalan Kalcer”, festival ini mengajak fotografer mendokumentasikan budaya Yogyakarta, dari kesenian lokal hingga bangunan bersejarah. Dikutip dari Visitingjogja.jogjaprov.go.id, hal ini untuk memperkuat kearifan lokal, meningkatkan apresiasi seni budaya, dan mengarsipkan kegiatan kebudayaan secara visual. Pameran Fotografi Rana Budaya #2 menampilkan 150 karya terpilih dari 533 karya peserta sebelumnya. Festival foto ini digelar Taman Budaya Yogyakarta pada 3-14 Juli 2024.

3. Festival Al-A’zhom 2024, 6-17 Juli 2024

Dikutip dari Tangerangkota.go.id, Festival Al-A’zhom 2024 menyediakan bazar kuliner yang menyajikan beragam masakan halal khas Nusantara sampai Timur Tengah. Festival Al-A’zhom 2024 akan diramaikan sekitar 79 tenant kuliner yang akan memadati kawasan Taman Elektrik dan Masjid Raya Al-A’zhom di Kota Tangerang. Festival Al-A’zhom 2024 sudah dibuka pada 6 sampai 17 Juli mendatang.

4. Keroncong Plesiran, 20 Juli 2024

Keroncong Plesiran diselenggarakan di kawasan destinasi Hutan Pinus Asri Mangunan, Bantul, Yogyakarta pada 20 Juli 2024. Dalam sajian ini, penonton diajak untuk menyaksikan pertunjukan musik keroncong progresif dengan nuansa yang fresh dan rileks. Keroncong Plesiran di Yogyakarta tahun ini menghadirkan sejumlah musisi,seperti Isyana Sarasvati, Jogja Hip Hop Foundation, hingga Ardhito Pramono.

5. Festival Layang-layang, 27-28 Juli 2024

Festival Layang-layang atau Jogja International Kite Festival bakal kembali digelar secara meriah di Pantai Parangkusumo, sebelah Pantai Parangtritis Kretek Bantul, pada 27-28 Juli 2024. Gelaran tahun ini diikuti lebih dari 50 klub nasional dan 22 klub mancanegara.

6. Thank God It’s Festival, 27-28 Juli 2024

Berbagai acara dan event di Bali siap menyambut wisatawan, salah satunya Thank God It’s Festival. Dikutip dari Bluebirdgroup.com, Thank God It’s Festival merupakan festival musik yang diselenggarakan pada 27-28 Juli 2024 di Peninsula Island Bali. Dalam dua hari, pengunjung bisa seru-seruan nyanyi bareng Astera, D’Masiv, J-Rocks, Raisa, Tiara Andini, Maliq & D’essentials, dan line up lainnya.

7. Dieng Culture Festival ke-14, 23-25 Agustus 2024

Dikutip dari Visitjawatengah.jatengprov.go.id, Dieng Culture Festival ke-14 akan digelar pada 23-25 Agustus 2024. Dieng Culture Festival 2024 akan hadir dengan serangkaian acara, seperti Festival Kembang Api, Gebyar Damar Kurung, Sendratari Anak Gembel, Pertunjukan Seni Tradisional & Festival Caping Gunung, Upacara Ruwat Rambut Bocah Gembel, Jazz Atas Awan, Senandung Atas Awan, Festival Kopi Dieng, Festival kuliner dan bazar produk kreatif/UKM, dan lain-lain.

8. Ubud Writers and Readers Festival, 24-27 Oktober 2024

Dikutip dari Bluebirdgroup.com, Ubud Writers and Readers Festival (UWRF) merupakan festival sastra di Ubud, Bali yang dibentuk pada 2004. UWRF menjadi festival sastra terbesar di Asia Tenggara. Tak hanya menghadirkan ratusan penulis dan seniman dari seluruh dunia, UWRF juga jadi ajang mempromosikan Ubud sebagai pusat kesenian dan budaya. UWRF diadakan pada 24-27 Oktober 2024.

KHUMAR MAHENDRA | PRIBADI WICAKSONO

