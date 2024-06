10 Fakta Negara Singapura, Ada Larangan Mengunyah Permen Karet

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Singapura adalah salah satu negara maju di kawasan Asia Tenggara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, tepatnya di sebelah selatan Kepulauan Riau.

Selain menjadi negara maju, terdapat 11 fakta negara Singapura yang menarik untuk diketahui, terlebih jika menjadikan negara tersebut sebagai destinasi wisata. Agar lebih mengetahui fakta negara Singapura, berikut ini informasinya untuk Anda.

Fakta Negara Singapura

1. Negara Terkecil di Asia Tenggara

Fakta pertama negara Singapura adalah menjadi negara terkecil di kawasan Asia Tenggara, dengan luas hanya 743 kilometer persegi.

Selain menjadi negara terkecil di kawasannya, Singapura juga masuk dalam daftar 20 negara terkecil di dunia. Dua lainnya adalah Monaco dan Vatikan.

2. Memiliki Empat Bahasa Resmi

Meski memiliki wilayah negara yang sempit, Singapura memiliki banyak bahasa resmi atau yang diakui, yakni bahasa Melayu, Inggris, Tamil, dan Mandarin.

Di sisi lain, secara tidak resmi sebagian besar penduduk setempat berbicara dalam bahasa Singlish yang merupakan dialek lokal, campuran dari semua bahasa resmi.

3. Masuk Negara Terkaya di Dunia

Singapura adalah negara maju dengan pendapatan PDB per kapita yang tinggi. Tak heran jika negara ini masuk dalam daftar negara terkaya di dunia dengan PDB per kapita per tahun 2024 yakni sebesar 133.733 USD.

Singapura berhasil menarik banyak perusahaan internasional sehingga berpengaruh dalam perekonomian negaranya.

4. Selalu Musim Panas

Fakta menarik selanjutnya adalah Singapura selalu musim panas. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah kondisi geografis Singapura yang hanya terletak 137 kilometer dari garis khatulistiwa.

Suhu tertinggi harian di negara yang dijuluki Negara Singa tersebut rata-rata di atas 31 derajat celcius. Jadi ketika berkunjung ke Singapura, wisatawan harus mempersiapkan tabir surya dan membawa banyak air.

5. Memiliki Kebun Binatang Malam Pertama di Dunia

Singapura memiliki kebun binatang malam pertama di dunia yang dibuka pada tahun 1994. Kebun binatang tersebut bernama Mandai Night Safari yang menawarkan pengalaman berwisata di kebun binatang pada malam hari. Terdapat sekitar seribu hewan nokturnal yang bisa dikunjungi.

6. Dilarang Mengunyah Permen Karet

Pada tahun 1992, Singapura melarang keras mengunyah permen karet akibat serangkaian insiden yang mengganggu layanan kereta api setempat.

Bahkan, membawa permen karet adalah tindakan yang ilegal di negara tersebut. Makanya Singapura menjadi negara yang bersih karena beberapa aturan kebersihannya yang cukup ketat.

7. Aturan Batas Ketinggian Bangunan

Sebagai negara maju, Singapura memiliki banyak gedung-gedung tinggi namun tidak boleh melebihi ketinggian 290 meter.

Meski demikian, ada satu bangunan yang diberi izin untuk melampaui standar ketinggian bangunan yakni Tanjong Pagar Center. Bangunan ini menjadi bangunan tertinggi di Singapura yang dibuka untuk bisnis pada tahun 2016.

8. Pria Tidak Boleh Berambut Panjang

Di Singapura, pria tidak boleh memiliki rambut panjang. Hal ini karena semua pria diwajibkan menjalani wajib militer selama dua tahun setelah lulus SMA.

Tak hanya itu, semua anggota militer harus kembali berlatih setiap tahun hingga berusia 40 tahun.

9. Memiliki Bandara Terbaik Dunia

Singapura dikenal sebagai negara dengan infrastruktur negara yang maju, salah satunya bandara.

Bandara Changi Singapura masuk dalam daftar bandara terbaik di dunia oleh situs pemeringkatan bandara, yakni Skytrax. Bandara Changi memiliki layanan yang unggul dengan desain interior yang tak kalah menarik.

10. Hampir Tidak Menjadi Negara

Satu lagi fakta menarik Singapura adalah hampir tidak menjadi negara karena sempat terlupakan selama hampir dua abad setelah Portugis menghancurkannya pada tahun 1600-an.

Namun, kota ini kembali ditemukan setelah era kolonisasi warga Inggris, Thomas Stamford Raffles.

Itulah 11 fakta menarik tentang negara Singapura yang perlu diketahui terutama jika Anda ingin berkunjung ke sana. Semoga bermanfaat, ya.

