Libur Sekolah, Penggemar Ultraman Bisa Bertemu Idolanya selama Satu Bulan

TEMPO.CO, Jakarta - Momen libur sekolah jadi kesempatan buat keluarga merasakan pengalaman baru. Jika tidak sempat berkunjung ke luar kota, beberapa pusat perbelanjaan atau mal menyediakan aktivitas seru untuk anak-anak.

Salah satu hal yang bisa dilakukan saat libur sekolah ini adalah bertemu dengan Ultraman. Karakter superhero Jepang yang populer di kalangan orang dewasa dan anak-anak ini bisa dijumpai di Mal Neo Soho, Jakarta Barat, pada 27 Juni hingga 28 Juli 2024.

Produser seri Ultraman dari Jepang, Tsuburaya Productions Co., Ltd, menghadirkan tokoh pahlawan ikonik yang ada sejak 1960-an itu ke Indonesia, langsung dari Jepang. Selama satu bulan, pengunjung pusat perbelanjaan itu bisa menikmati berbagai macam suguhan dan pertunjukan Ultraman dalam ekshibisi Ultraman The Hero Premiere 2024.

Di acara itu, pengunjung bisa bertemu langsung dengan karakter Ultraman Arc dalam sesi mini show aksi si superhero yang akan diadakan pada 29-30 Juni pada pukul 15.30 dan 18.30, serta sesi meet and greet bersama karakter Ultraman lainnya tiap Sabtu dan Ahad pada waktu yang sama.

Kehadiran Ultraman ini menandai peluncuran dua film terbarunya, yakni Ultraman: Rising yang kini sudah dapat dinikmati di Netflix. Bagi penggemar, di sini ada area pameran khusus untuk mengenal lebih dalam karakter Ultraman di film ini. Selain itu, Tsuburaya juga akan meluncurkan Ultraman Arc yang mulai tayang di Jepang pada 6 Juli dan di Indonesia lewat RTV 12 Juli.

Penggemar Antusias

Radiansyah Sukmana, salah satu penggemar Ultraman yang hadir dalam pameran itu, mengatakan bahwa dia sangat antusias menantikan mini show dan meet and greet dengan sosok superhero tersebut.

"Kostumnya asli dari Jepang, buat para fans Ultraman pastinya excited banget bisa melihat atau ketemu langsung dengan mereka," kata Radiansyah yang dikenal sebagai Agam lewat akun @Agamdadam, Kamis, 27 Juni 2024.

Selain itu, dia berniat mencari merchandise terbaru dari sei Ultraman yang akan dirilis. Event ini juga menjadi ajang bertemu dengan para penggemar Ultraman lain di Indonesia.

"Terakhir tahun lalu di Mal of Indonesia Kelapa Gading, tapi itu Ultramannya series tahun kemarin. Ultraman itu series tahunan, jadi setiap tahun bakal ganti," kata Agam yang mengikuti serial Ultraman sejak 1990-an.

Event Liburan di Jakarta

Selain di bertemu Utraman di Mal Neo Soho, anak-anak juga bisa merasakan pengalaman seolah berada di ruang angkasa di Mal Kelapa Gading Jakarta Utara. Selama 21 Juni - 14 Juli, mal ini akan menghadirkan Sweet Icescape: Goes to Infinity. Dengan tiket masuk Rp 60.000 (Senin-Jumat) dan Rp 80.00 (Sabtu-Minggu), pengunjung bisa menjelajahi The Infinity Space selama 60 menit dan menikmati 3 scoop es krim.

Mal Kota Kasablanka juga menghadirkan petualangan liburan sekola bertema Adventurous Holiday. Di acara ini, pengunjung bisa meet and greet dengan karakter Minions AVL Agent Stuart & Kevin setiap akhir pekan mulai 14 Juni hingga 7 Juli 2024.

