Libur Idul Adha, Pengunjung Aloha PIK 2 Capai 48.286 Orang

TEMPO.CO, Jakarta - Tempat wisata bernuasa pantai Hawaii, Aloha PIK 2, di Tangerang, Banten, mencatat lonjakan pengunjung libur panjang akhir pekan lalu yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Jumlah pengunjung mencapai 48.286 orang selama periode 14-17 Juni 2024.

"Traffict tertinggi pada Senin 17 Juni yang mencapai 15.940 pengunjung," ujar Operation Deputy Departemen Head Aloha PIK 2, Brian Alfa Yoga, kepada Tempo, Kamis, 20 Juni 2024.

Berdasarkan data pengunjung Aloha PIK 2 baik yang masuk melalui lobi utama dan lobi selatan, kedatangan pengunjung pada Jumat 14 Juni sebanyak 3.318 orang. Jumlah pengunjung mulai mengalami peningkatan lebih dua kali lipat pada Sabtu, 15 Juni yang mencapai 8.840 orang. Pada Ahad, 16 Juni, lonjakan pengunjung sangat signifikan mencapai 14.188 orang dan terus naik hingga Senin 17 Juni yang mencapai 15.940 orang.

"Jumlah pengunjung sangat tinggi di tanggal merah, banyak pengunjung yang datang dari luar kota," kata Brian tanpa menyebut pengunjung yang datang dari daerah mana saja.

Menurut Brian, Aloha PIK menjadi daya tarik pengunjung atau wisatawan ketika tanggal merah atau libur nasional sebagai destinasi wisata.

Kegiatan Libur Sekolah

Aloha PIK 2 berupaya menarik lebih banyak pengunjung dengan menyiapkan berbagai aktivitas seru dan menarik selama Juni-Juli 2024 yang bertepatan dengan libur sekolah.

Menurut Brian, sejumlah kegiatan Aloha PIK selama bulan Juni hingga Juli 2024, dirancang untuk merangsang kreativitas, imajinasi, dan motorik ana-anak, seperti Berkarya dan Bermain di Kids Art Space.

Di Kids Art Space, pengunjung terutama anak anak dapat mengikuti berbagai sesi seni, berbelanja di bazar, menangkap bebek dan ikan, serta memberi makan ikan. Kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk merangsang kreativitas, imajinasi, dan motorik anak-anak sambil bersenang-senang ini dapat dinikmati hingga 23 Juni 2024.

Sandy Hooves & Wooly Friends

Aktivitas seru lainnya adalah bertemu hewan-hewan lucu di Sandy Hooves & Wooly Friends. Di sini, anak-anak dan keluarga dapat merasakan pengalaman yang menggemaskan dengan menunggangi kuda Australia dan kuda poni di Sandy Hooves & Wooly Friends. Selain itu, mereka juga dapat memberi makan kambing pygmy dan domba merino yang menggemaskan.

"Interaksi langsung dengan hewan-hewan ini akan memberikan pengalaman edukatif dan berkesan bagi anak-anak," kata Brian.

Pengalaman interaksi bersama hewan Sandy Hooves & Wooly Friends dapat dinikmati oleh seluruh pengunjung Aloha mulai tanggal 14 Juni hingga 14 Juli

2024.

Nobar Sepak Bola

Selain itu, pengunjung juga bisa seru-seruan nonton bareng atau Nobar dengan Super Kick Off Match. Bagi para pecinta sepak bola, jangan lewatkan Super Kick Off Match di Aloha PIK. Nonton bareng pertandingan seru sambil menyantap hidangan lezat dari bazaar F&B dan mengikuti berbagai acara bertema bola diantaranya adalah fashion show, dance competition, cat & dog fashion show, Fifa PS4 Competition, dan Meet and Greet dengan pesepakbola Fadilah Nurrhaman, sampai dengan tanggal 23 Juni 2024.

Pengunjung juga bisa menikmati hiburan Spektakuler dengan Art Performance by Get Up Edutainment. Pertunjukan ini akan menampilkan berbagai aksi menarik seperti sulap, musik, dan tarian yang akan memukau seluruh anggota keluarga, pada tanggal 16 Juni 2024.

JONIANSYAH HARDJONO

