The Nusa Dua Jadi Tuan Rumah BBTF untuk Kesepuluh Kalinya

TEMPO.CO, Bali - Kawasan The Nusa Dua, Bali, kembali menjadi tuan rumah Bali & Beyond Travel Fair atau BBTF untuk ke-10 kalinya. Acara yang berlangsung pada tanggal 12-14 Juni 2024 di Bali International Convention Center atau BICC, The Westin Resort Nusa Dua, Bali, mengusung tema “Exploring & Experiencing Sense of Indonesia’s Beauty”.

Penyelenggaraan BBTF ke-10 ini akan menyatukan ratusan pelaku industri pariwisata dari seluruh dunia, dengan tujuan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan wisata utama. Acara ini akan menyoroti beragam atraksi wisata, mempromosikan usaha pariwisata berkelanjutan, dan membina kolaborasi dalam memajukan industri pariwisata Indonesia dan Bali sebagai jendela pariwisata Indonesia.

General Manager The Nusa Dua, I Made Agus Dwiatmika mengku bangga bisa kembali menjadi tuan rumah BBTF selama satu dekade. "Hal ini, menjadi pencapaian luar biasa yang mencerminkan dedikasi dan komitmen kami dalam mendukung pariwisata Bali dan Indonesia," katanya.

Dengan komitmen kuat terhadap pariwisata berkelanjutan dan layanan berkualitas tinggi, kawasan ini terus berupaya menjadi destinasi pilihan bagi wisatawan nasional dan internasional. "Keberhasilan penyelenggaraan BBTF selama satu dekade ini, semakin mengukuhkan posisi The Nusa Dua sebagai “Bali’s Finest Family-Friendly Resort Haven” dan ikon pariwisata Bali,” ucap Made Agus.

The Nusa Dua menawarkan pengalaman pariwisata yang istimewa, infrastruktur yang modern dan pelayanan berstandar internasional. Sebab itu, The Nusa Dua kerap menjadipilihan utama bagi berbagai event nasional hingga internasional, termasuk BBTF ke-10.

Dengan fasilitas terintegrasi, yang memiliki kelengkapan akomodasi mencapai 5.485 kamar hotel. Terdiri dari 14 hotel bintang 5, 3 hotel bintang 4 serta 3 luxury villas, serta fasilitas MICE yang mampu menampung lebih dari 20.000 delegasi. Selain itu, tersedia fasilitas lapangan golf yang tersedia berkelas internasional, serta fasilitas garis pantai dengan deburan ombak yang mempesona.

Selain itu, kawasan ini juga dilengkapi dengan jaringan Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) terintegrasi, untuk meningkatkan pelayanan bagi pelaku wisata. Sistem keamanan yang teruji juga telah disiapkan, dengan personel keamanan, CCTV, dan pos-pos pengamanan yang beroperasi 24 jam, meliputi petugas keamanan dengan 93 personil, pos komando di Command Center, 2 unit fire brigade dengan 23 personil, serta CCTV sebanyak 143 unit yang tersebar di 39 titik kawasan The Nusa Dua. Terdapat 3 pos Balawista di Beachfront Hotel, 3 Pintu Masuk Security Check dan bantuan pengamanan dari TNI/Polri.

