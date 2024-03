Menikmati Pengalaman Nyepi di The Nusa Dua Bali

Iklan

TEMPO.CO, Nusa Dua - Nyepi waktu ideal untuk menghabiskan waktu di The Nusa Dua, Bali. Wisatawan bisa menikmati momen refleksi dan ketenangan. Berbagai penawaran juga telah disiapkan untuk menyambut Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1946, 11 Maret 2024.

Keheningan dan ketenangan yang ditawarkan oleh The Nusa Dua menjadi magnet bagi wisatawan yang mencari tempat nyaman dan menikmati ketenangan saat Nyepi. "Suasana The Nusa Dua yang nyaman dan tenang akan memberikan pengalaman yang berbeda bagi wisatawan dalam menghabiskan momen Nyepi," kata Manager The Nusa Dua, I Made Agus Dwiatmika.

Berdasarkan data tahun 2023, tingkat okupansi rata-rata mingguan periode Nyepi tahun lalu mencapai 61,06 persen. Jumlah ini menunjukkan minat dari wisatawan untuk merayakan momen sakral ini dengan nyaman.

"Jika melihat dari capaian okupansi rata-rata harian di bulan Februari menunjukkan angka yang positif yaitu 70 persen, sehingga kami berharap pada momen Nyepi tahun ini akan terjadi juga peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya," ujar Made Agus.

Salah satu tenant di The Nusa Dua, Sales Manager Ayodya Resort Bali, Rebecka Simanjuntak mengatakan jelang Hari Raya Nyepi, tingkat okupansi mencapi 60 persen. Pihaknya pun menyiapkan beragam aktivitas dan penawaran untuk wisatawan. "Kami positif kenaikan okupansi hingga 70 persen akan tercapai pada Hari Raya Nyepi," tambahnya.

Ada beberapa pilihan promo menikmati perayaan Nyepi. Misalnya Ayodya Resort Bali menawarkan program Serenity in Ayodya, Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort menawarkan program The Silent Escape, Grand Whiz Hotel Nusa Dua menawarkan program Silence Package, Melia Bali menawarkan Serene Silence Day, The Westin Resort Nusa Dua Bali menawarkan Celebrate Balinese New Year serta Bali Nusa Dua Hotel menawarkan Serenity Package.

Selain itu, Nusa Dua Beach Hotel and Spa menawarkan paket Embrace The Calm Discover Tranquility, Grand Hyatt Bali menawarkan Nyepi Package, Merusaka Nusa Dua menawarkan paket Serenity of Nyepi Two Nights Blissful Stay, The Grand Bali Nusa Dua menawarkan Nyepi Package serta Renaissance Bali Nusa Dua Resort menawarkan Renew and Rejuvenate.

Selain berbagai promo yang ditawarkan tenant-tenant di Kawasan The Nusa Dua, ada beberapa atraksi menarik yang sayang dilewatkan. Misalnya salah satu desa adat penyangga The Nusa Dua, yaitu Desa Adat Bualu, akan kembali menggelar Dresta Lango lan Dharma Shanti XVIII Desa Adat Bualu.

Acara tersebut aakan dimeriahkan dengan pawai Ogoh-Ogoh sebagai bagian dari rangkaian budaya, pada tanggal 10 Maret 2024, dimulai pukul 16.00 Wita di Catus Pata atau persimpangan jalan Desa Adat Bualu.

