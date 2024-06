Mengintip Suites Singapore Airlines yang Dapat Penghargaan Best First Class 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Singapore Airlines memenangkan Best First Calss dalam Airline Excellence Awards 2024 dari AirlineRatings.com, salah satu situs web keselamatan penerbangan dan pemeringkatan produk. Tidak mengherankan jika maskapai penerbangan terbaik dunia ini sekali lagi meraih gelar Best First Class, mengingat mereka melakukan inovasi kabin. Namun, hal yang benar-benar membedakannya adalah pengalaman First Class yang ditingkatkan dengan diperkenalkannya “Skyroom” Suites pada Airbus A380.

Skyroom ini terkesan spektakuler dengan luas lantai antara 3,23 dan 4 meter persegi. Pintu geser kabin kelas utama ini dibagi jadi dua bagian yang dioperasikan secara manual, dianggap lebih baik daripada pintu elektrik operator lain, yang sering gagal fungsi.

Fitur Skyroom

Fitur utamanya adalah flatbed lipat terpisah berukuran 1,93m x 0,68m, lengkap dengan kasur, selimut, dan bantal. Kepala tempat tidur memiliki pegas gas untuk menjaga kepala tetap tegak menonton film sambil berbaring.

Bagi penumpang yang terbang bersama orang tercinta, pembatas antara dua atau bahkan ketiga suite di satu sisi lorong dapat diturunkan, sehingga menghasilkan dua tempat tidur ganda di dua Suite depan 1A/2A dan 1F/2F.

Skyroom ini sebenarnya tidak sama sekali baru, mereka meluncurkan pertama kali pada 2017. Singapore Airlines menunjuk desainer ternama asal Prancis, Jacques Pierrejean, untuk mengembangkan Skyroom dari konsep menjadi surga yang nyaman bagi wisatawan kelas atas.

“Konsep kami adalah gagasan bahwa seorang penumpang yang menginap di hotel (mewah), ia harus menemukan kamar hotel jenis ini di penerbangan... dengan fungsi berbeda untuk siang dan malam,” kata Pierrejean kepada Executive Traveller saat peluncuran.

Harga Tiket

Dilansir dari Stuff.co.nz, pesawat A380 Singapore Airlines, dengan salah satu rute Singapura - Selandia Baru, memiliki enam suite di lantai dua. Tarifnya mulai dari NZD$5616 atau Rp56 juta sekali jalan dari Auckland ke Singapura.

Setiap suite memiliki karpet mewah, kursi malas berbahan kulit, meja yang dapat ditarik untuk bersantap dalam penerbangan, dan pintu untuk memaksimalkan privasi. Untuk penyimpanan bagasi jinjing, terdapat lemari pakaian yang cukup besar untuk memuat koper dan jas gantung.

Suite ini juga dilengkapi dengan pencahayaan hingga televisi 32 inci yang dikendalikan oleh tablet. Jika tiba waktunya tidur, awak pesawat menarik tempat tidur dan merapikannya dengan seprai dan bantal serta tirai jendela diturunkan.

Ada dua kamar mandi di area first class, yang ukurannya jauh lebih besar daripada toilet pesawat pada umumnya. Tertarik mencoba Skyroom Singapore Airlines?

AIRLINE RATINGS | STUFF.CO.NZ

