Trik Supaya Mudah Tidur di Pesawat Menurut Psikolog

TEMPO.CO, Jakarta - Banyak orang yang ingin tidur dengan nyaman selama penerbangan malam. Namun menurut sebuah penelitian sebagian orang sulit tidur di pesawat. Penyebabnya pun bermacam-macam dari suasana pesawat malam hari hingga tingkat kenyamanan.

Hal itu terungkap dalam analisis kualitatif Determining the Predictors for Ease of Sleep While on Aircraft, yang diterbitkan dalam Journal of Air Transport Management pada tahun 2020.

Para peneliti mencatat, tidur di pesawat tidak semudah tidur dalam kehidupan sehari-hari. Terutama karena tingkat kebisingan di dalam kabin, atau kenyamanan tempat duduk. Selain itu, banyak orang yang takut terbang juga kesulitan tidur di pesawat, termasuk kecemasan mengenai pengaturan tidur di pesawat atau mitigasi dampak jet lag.

Berapa kali seseorang pernah terbang di masa lalu juga dapat mempengaruhi pola tidurnya di udara. "Seiring dengan semakin akrabnya seseorang dengan penerbangan, ada kemungkinan mereka akan mengalami peningkatan kemampuan untuk tidur dalam penerbangan," kata para peneliti.

Sedangkan untuk mengatasi kesulitan tidur di pesawat, studi itu juga menyebutkan dari beberapa penelitian menunjukkan penumpang menggabungkan obat-obatan dengan pengaturan pencahayaaan selama di kursi pesawat.

Tips tidur di pesawat dari psikolog

Kalau Anda termasuk yang sulit tidur di pesawat atau sudah sering terbang tapi masih sulit tidur dapat mencoba tips ini. Psikolog Erica Terblanche membagikan beberapa tips untuk bisa tidur di pesawat. "Apakah kamu ingin mengetahui keterampilan yang akan membantumu tertidur di pesawat, atau di tempat lain? Namanya 'melewati jembatan alfa'. Ini sangat sederhana," tulis Erica dalam unggahannya di Instagram baru-baru ini.

Menurut Terblanche, hanya dibutuhkan empat langkah sederhana untuk dpat tidur di pesawat. Langkah pertama, meski ini mungkin sedikit sulit, tapi cobalah berbaring atau duduk dengan nyaman. Lalu pejamkan mata dan hitung sampai 30.

"Langkah kedua, buka mata Anda pada sepotong kecil, seperti bulan sabit kecil, dan hitung sampai lima,” kata Terblanche.

Selanjutnya langkah ketiga tutup matamu lagi, dan hitung sampai 30. Terakhir, langkah keempat, adalah buka mata Anda lagi untuk melihat potongan bulan sabit kecil, hitung sampai lima, lalu tutup mata Anda lagi dan lihat napas Anda masuk melalui hidung dan keluar melalui hidung.

"Kebanyakan orang, tertidur pada siklus pertama," kata Terblanche, seperti dikutip dari laman Travel and Leisure.

