Menilik Isi Musee d'Orsay, Museum Ikonik di Paris

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Musee d'Orsay atau Museum d'Orsay salah satu destinasi populer di Paris, Prancis. Museum nasional seni rupa dan terapan di Paris yang menampilkan karya-karya antara tahun 1848 dan 1914. Uniknya, museum ini bertempat di stasiun kereta api.

Musee d'Orsay dibangun di lokasi bekas stasiun kereta api, Gare d'Orsay, yang dibangun oleh Victor Laloux dan dua arsitek lainnya. Lokasinya cukup strategis di Tepi Kiri Sungai Seine dan di seberang Taman Tuileries. Stasiun kereta api didirikan untuk menampung pengunjung Pameran Universal tahun 1900.

Awalnya bangunan stasiun menampilkan fasad Beaux Arts yang penuh hiasan. Interoronya menampilkan konstruksi logam, lift penumpang dan rel listrik. Seiring perkembangan teknologi bangunan itu diubah menjadi museum pada tahun 1977, dan secara resmi dibuka sebagai museum pada 1986 oleh Presiden François Mitterrand.

Koleksi Musee d'Orsay

Museum d'Orsay memiliki beragam koleksi seni Barat yang meliputi lukisan, patung, fotografi, dan seni dekoratif dari pertengahan abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Termasuk karya ikonik seperti Déjeuner sur l'herbe karya Edouard Manet, L'origine du monde karya Gustave Courbet dan La petite danseuse de quatorze ans karya Degas, serta karya Auguste Rodin.

Karya-kaya lainnya yang tidak boleh dilewatkan saat mengunjungi museum ini, antara lain The Origin of the World karya Gustave Courbet, Bathers karya Auguste Renoir, Young Girls at the Piano karya Auguste Renoir, Rue Montorgueil karya Claude Monet, dan Self-portrait karya Vincent Van Gogh.

Selain itu museum ini juga menyelenggarakan pameran sementara tentang seniman, gerakan atau periode seni dalam sejarah seni, serta acara seni, diskusi, konser, dan pemutaran film di auditoriumnya.

Musee d'Orsay atau Museum d'Orsay, Paris. Unsplash.com/Stephan Valentin

Jam ikonik di Musee d'Orsay

Selain karya seni Barat, museum ini juga memiliki beberapa jam bersejarah. Jam tersebut merupakan peninggalan bangunan stasiun kereta api sebelum menjadi museum. Satu jam berada di bagian aula, lalu dua jam lain di bagian depan gedung.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Bahkan lebih tinggi dari jam ini, ada jam lain di bagian depan gedung. Dari ruangan jam itu wisatawan dapat melihat pemandangan Sungai Seine. Jelang Olimpiade Paris 2024, Musee d'Orsay memberikan kesempatan untuk pengunjung menginap di ruangan jam tersebut. Bekerjasama dengan Airbnb, pengunjung yang beruntung dapat menginap semalam dan mendapatkan kesempatan melihat upacara pembukaan pesta olahraga dunia itu pada 26 Juli 2024.

Jam buka, harga tiket dan fasilitas lainnya

Musée d'Orsay buka sepanjang tahun, kecuali pada hari Senin, lalu tanggal 1 Mei dan 25 Desember. Museum dibuka mulai pukul 09:30 hingga 18:00. Khusus hari Kamis, museum dibuka hingga pukul 21:45. Wisatawan dapat memanfaatkan harga tiket masuk sebesar 12 euro atau sekitar Rp 207 ribu mulai pukul 18:00.

Tiket masuk untuk melihat koleksi permanen sebesar 16 euro atau sekitar Rp 277 ribu. Semua warga di bawah 18 tahun mendapatkan tiket masuk gratis, dan warga negara Uni Eropa di bawah 25 tahun. Untuk menghindari antrian dan memastikan masuk dalam kuota, terutama untuk pameran temporer besar, sebaiknya memesan tiket terlebih dahulu dengan slot waktu khusus. Selain itu ada tiket masuk gratis untuk semua orang pada hari Minggu pertama setiap bulan.

Musée d'Orsay menyediakan beberapa fasilitas seperti Wi-Fi gratis, kursi roda, tongkat, kursi lipat, dan kereta bayi dapat dipinjamkan. Tersedia juga panduan audio untuk anak-anak dewasa dengan tarif mulai dari 3 hingga 6 euro atau sekitar Rp 50 ribu hingga 100 ribu. Museum ini juga memiliki aplikasi resmi dan gratis untuk iPhone dan Android, yang tersedia dalam 5 bahasa.

BRITANNICA | SORTIRAPARIS

Pilihan editor: Museum di Inggris Menyimpan Barang-barang Aneh