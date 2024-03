Jelajahi 5 Kawasan Ikonik Portugal yang Menjadi Lokasi Syuting Film Damsel

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Damsel yang dibintangi Millie Bobbie Brown, terinspirasi dari dongeng. Film yang ditayangkan di Netflix ini menampilkan lokasi syuting yang megah, dari kastil dan gua yang menyeramkan, hingga lembar subur.

Damsel menceritakan kisah Putri Elodie, diperankan Millie Bobby Brown, yang menikah dengan seorang pangeran. Namun bukan hidup yang bahagia yang didapat setelah menikah. Tapi berubah menjadi bencana untuk dirinya sendiri. Selain Millie Bobby Brown, film ini juga dibintangi Nick Robinson, Angela Bassett, Robin Wright, dan Ray Winstone.

Baca Juga: Perpustakaan Katedral Ikonik London Buka Pintu untuk Kutu Buku yang Ingin Menginap

Damsel berhasil menghidupkan suasana abad pertengahan melalui kombinasi studio film dan lokasi kehidupan nyata. Sebagian besar syuting dilakukan di Portugal, yang menampilkan keindahan pemandangan desa dan lanskap alamnya. Selain itu, destinasi sekitarnya juga menarik dikunjungi.

1. Tomar, Portugal

Tomar merupakan lokasi syuting Damsel yang menggambarkan kerajaan megah. Dulunya merupakan benteng para Templar, Tomar kini berdiri sebagai kawasan bersejarah yang dihiasi dengan arsitektur Portugis indah. Kawasan ini dikenal dengan kekayaan budaya, sejarah, dan tradisi negara tersebut.

Beragam atraksi yang bisa dijelajahi di Tomar, antara lain Convent of Christ, Pegões Aqueduct, Seven Hills National Forest, Rua Serpa Pinto, Praça da República, Parque do Mochão, Chapel of Saint Gregório, Museu dos Fósforos, Oficina de Olaria e Azulejaria, Synagogue-Museum of Tomar, and Santa Maria do Olival.

2. Batalha, Portugal

Batalha, kota bersejarah penting lainnya di Portugal yang ditampilkan sebagai lokasi syuting Damsel. Salah satunya, kastil Capillas Imperfectas yang terkenal dan Biara Batalha yang terdaftar di UNESCO.

Menurut mitos, kota Batalha dibangun untuk memenuhi sumpahh kepada Virgin Mary, sebagai tanda kemenangan dalam pertempuran melawan Raja Dom João I. Setiap tahun kota ini merayakan hari kemenangan setiap bulan Agustus dengan menampilkan budaya dan tradisi terbaiknya.

Kalau traveling ke sini, bisa menjelajahi Biara Batalha, Sanctuary of Our Lady of Fátima, Castelo de Leiria, Chapel of the Apparitions, Capillas Imperfectas, Fundação Batalha de Aljubarrota, Posto de Turismo Batalha, Igreja Matriz da Batalha, Coin Caves, dan Mirador del Suberco.

3. Sortelha, Portugal

Suasana abad pertengahan dalam Damsel mengambil latar kota Sortelha. Pegunungan di sekitarnya juga ditampilkan dalam film itu. Salah satu desa tertua di Portugal ini memiliki kastil bersejarah yang menarik wisatawan dengan kemegahan arsitekturnya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Wistawatan yang mengunjungi Sortelha tertaril dengan pelestarian akar tradisionalnya. Di sini bisa mengunjungi Termas Rádium/Hotel Serra da Pena (ruínas), Serra da Pena, Cabeça da Velha (Sortelha), Old Townhall, Eternal Kiss, The Old Women’s Head, Arab House, Governor’s House, Watermill Fountain, Falcoes House, and Church of Mercy.

4. Serra da Estrela, Portugal

Puncak megah Serra de Estrela, gunung tertinggi di Portugal, juga ditampilkan dalam film itu. Penonton dapat melihat sekilas karakter Millie Bobby Brown di tengah puncak bersaljunya.

Torre, titik tertinggi, berdiri di ketinggian 6,538 kaki. Lokasi ini merupakan tujuan populer bagi para pemain ski, pejalan kaki, dan trekker. Destinasi lainnya termasuk Covão d'Ametade, Covão dos Conchos, Lembah Glasial Zêzere, Resor ski Serra da Estrela, Praia Fluvial de Foz d'Égua, dan Covão do Boi.

5. Pinhao, Douro Valley, Portugal

Sungai Douro dan lembahnya di Pinhao juga menjadi lokasi syuting film Damsel. Pemandangan alam Lembah Douro yang merupakan Situs Warisan Dunia UNESCO memberikan suasana indah bagi alam semesta Damsel. Selain menjelajahi sungai Douro dan lembahnya wisatawan juga dapat mengunjungi Trilho de Pinhão – Casal de Loivos dan nikmati anggur port otentik di kebun anggur terkenal seperti Quinta da Roeda dan Quinta dos Malvedos.

6. London, Inggris

Sementara untuk pengambilan gambar yang menggunakan studio dilakukan di Troubadour Meridiam Water Studios di London, Inggris. Adegan gua di Damsel dihidupkan melalui VFX dan panggung di studio ini.

Salah satu destinasi populer di duniaini memang menawarkan banyak pilihan. Dari landmark ikonik seperti Menara London, Teater Globe, Museum Victoria dan Albert, London Eye, Katedral St Paul, Shard, Galeri Nasional, Pasar Borough, Hyde Park, Tower Bridge, Westminster Abbey, Buckingham Istana, Big Ben, Trafalgar Square, hingga Regent's Park.

TRAVEL AND LEISURE ASIA

Pilihan editor: Pemilik Mansion yang Dipakai Syuting Saltburn Kewalahan Didatangi Pengunjung