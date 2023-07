15 Wisata di Bogor yang Wajib Dikunjungi dengan View Pemandangan Indah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bogor dikenal sebagai kota hujan karena intensitas hujannya cukup tinggi, kota ini berada di ketinggian 500 hingga 1200 m dari permukaan laut sehingga membuat udara lebih sejuk. Selain itu, kota Bogor memiliki berbagai tempat wisata yang menarik dan wajib dikunjungi wisatawan.

Tempat wisata andalan warga Jabodetabek ini memang kaya akan pesona alam yang begitu asri dan menenangkan. Udaranya yang sejuk selalu dijadikan destinasi bagi warga ibu kota agar bisa menghirup udara segar. Berikut 15 wisata Bogor yang wajib dikunjungi dengan view pemandangan indah:

1. Highland Park Resort

Highland park resort merupakan tempat wisata pertama yang direkomendasikan, karena menyediakan glamping dan kemah bergaya Mongolian ala hotel mewah. Fasilitasnya juga berbagai macam, mulai dari kolam renang, perosotan, karaoke, foot reflexology, futsal, dan flying fox. Tempat ini berlokasi di Curug Nangka, Kp. Sinarwangi, Taman Sari, tarifnya dibuka mulai dari Rp. 1.500.000 per malam.

Highland Park Resort. Foto: Instagram Owner.

2. Taman Wisata Gunung Pancar

Piknik di tengah alam memang paling seru mengunjungi hutan pinus di taman wisata gunung pancar. Pemandangannya yang asri dan cantik memang sangat memanjakan mata hingga seringkali digunakan sebagai tempat foto pre-wedding. Taman wisata gunung pancar berlokasi di Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor dengan tarif Rp. 5.000 untuk weekdays dan Rp. 7.500 untuk weekend.

3. Taman Wisata Matahari

Taman wisata matahari merupakan taman edukasi yang memiliki berbagai macam wahana dan aktivitas seru yang bisa diikuti oleh anak-anak hingga orang dewasa. Taman dengan keindahan hamparan bunga matahari ini berlokasi di Jalan Raya Puncak KM 77 No 132, Cilember, Cisarua, Bogor dan tiketnya mulai dari Rp. 50.000 untuk weekdays dan Rp. 60.000 untuk weekend.

4. Situ Gede

Danau situ gede di Bogor ini memiliki kedalaman 6 m dan luas mencapai 6 hektar. Tempat wisata di bogor ini memang sangat cocok dijadikan destinasi andalan selepas melakukan berbagai aktivitas padat. Berbagai kegiatan menyenangkan bisa dilakukan di tempat ini, mulai dari memancing, menaiki, perahu dan lainnya. Situ Gede berlokasi di Jalan Cilubang Malang, Nomor 37, Bogor Barat, kota Bogor, Jawa Barat dan harga tiketnya mulai dari Rp. 2.000 hingga Rp. 4.000.

5. De Ranch Megamedung

Bagi penggemar koboi, jangan sampai melewatkan tempat wisata De Ranch Megamedung yang menawarkan suasana desa ala barat dengan keindahan taman bunga. Kegiatan yang bisa dilakukan di tempat wisata ini seperti memanah dan menunggang kuda. De Ranch Megamedung berlokasi di Jl. Raya Puncak, Cianjur No.428, Desa Leuwimalang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor dan tiketnya seharga Rp. 20.000.

6. Pemandian Air Panas Gunung Peyek

Pemandian air panas gunung peyek ini merupakan salah satu tempat wisata di Bogor yang menarik dan wajib dikunjungi untuk melepaskan penat setelah sibuk bekerja sepekan lamanya. Tempat wisata ini berada di Jalan Pasar Ciseeng, Parung, Bojong Indah, Parung, Bogor dan harga tiketnya mulai dari Rp. 5.000 untuk anak-anak dan Rp. 10.000 untuk orang dewasa.

7. Taman Sakura Kebun Raya Cibodas

Bukan hanya taman bunga Matahari, karena di Bogor juga terdapat taman Sakura kebun raya cibodas. Tempat ini wajib dikunjungi karena tidak perlu jauh-jauh ke Jepang lagi untuk menikmati keindahan bunga sakura. Pohon sakura ini sudah ditanam sejak 1971 dan saat ini telah memiliki 400 pohon bunga sakura yang berlokasi di Jl. Taman Cibodas, Sindangjaya, Kec. Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dan harga tiketnya mulai dari Rp. 15.500 hingga Rp. 25.500.

8. Telaga Saat

Telaga Saat, Puncak. Foto: Instagram Telaga Saat Puncak.

Spot wisata populer dan sangat menarik yakni Telaga Saat yang berada di puncak tersembunyi perkebunan teh. Telaga ini memiliki keindahan yang eksotis dan menakjubkan karena diapit oleh kebun teh dan pepohonan yang rindang. Telaga saat berada di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor dan harga tiketnya mulai dari Rp. 31.000.

9. Little Venice Puncak

Little venice punya menawarkan keindahan kota Venesia yang berada di Benua Eropa. Spot super kekinian ala kota Venesia ini memang sangat menakjubkan karena wisatawan dapat menjelajahi kota air menggunakan sampan atau melalui Gondola. Little venice puncak berada di Kota Bunga Estate, Jl. Hanjawar, Ds. Sukanagalih Pacet, Cipanas, Cianjur. Tiket masuknya mulai dari Rp. 20.000.

10. Taman Safari Indonesia

Tempat wisata populer di Bogor yang tidak boleh dilewatkan dan sangat disukai anak-anak ialah taman safari indonesia. Tempat wisata ini memiliki berbagai macam fauna yang bisa dilihat, ditunjukan, hingga berinteraksi langsung dengan hewan-hewan jinak. Taman safari Indonesia berada di Jalan Raya Puncak No.601, Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor dengan harga tiketnya mulai dari Rp. 180.000.

11. Kebun Raya Bogor

Setelah mengitari dunia fauna di Taman Safari, saatnya mengunjungi flora yakni dunia berbagai macam tumbuhan dan rumah bagi 15.000 spesies tanaman. Berdiri sejak 1817 dengan lahan seluas 87 hekat, kebun raya bogor ini berlokasi di Jl. Ir. Haji Djuanda No.13, Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Bogor dan harga tiketnya mulai dari Rp. 15.000.

Sejumlah warga berfoto di Taman Meksiko, Kebun Raya Bogor, 31 Maret 2016. Taman ini memiliki kekayaan koleksi lebih dari 100 spesies, seperti: agave, yucca, kaktus dan tumbuhan sukulen lain. Lazyra Amadea Hidayat

12. Danau Quarry Jayamix

Danau Quarry Jayamix berdiri dikarenakan bekas tambang pasir yang sudah tidak beroperasi dan digunakan sebagai tempat wisata Bogor yang super Instagrammable. Memiliki panorama indah kebiruan, danau ini berlokasi di Tegalega, Cigudeg, Bogor dan harga tiketnya mulai dari Rp 2.000.

13. Pura Parahyangan Agung Jagatkartta

Tidak hanya Bali, Kota Hujan ini juga memiliki pura terbesar. Pura Parahyangan Agung Jagatkartta merupakan pura terbesar di Jawa Barat setelah Pura Besakih yang berada di pulau Bali, pura ini berlokasi di Kampung Warungloa RT03/09, Desa Tamansari, Kecamatan Tamansari, kaki Gunung Salak dan tiket masuknya bisa didapatkan secara gratis.

14. The Jungle Waterpark

Bukan hanya keindahan alamnya saja, karena saat ini The Jungle Waterpark memiliki berbagai wahana permainan air yang super seru dan bisa dinikmati oleh semua kalangan dari anak-anak hingga orang dewasa. Tempat wisata ini berlokasi di Bogor Nirwana Boulevard, Perumahan Bogor Nirwana Residence, Jl. Dreded Pahlawan, Bogor Selatan dengan harga tiket Rp. 80.000 untuk weekdays dan Rp. 100.000 untuk weekend.

15. House of Hobbit Cisarua Bogor

Memiliki konsep rumah Hobbit dalam film The Lord of The Rings, tempat wisata ini memang wajib dikunjungi wisatawan karena sangat instagramable dan super seru bagai datang ke dunia Hobbit yang sesungguhnya. House of Hobbit cisarua bogor berlokasi di Jl.Gandamanah No.251, Tugu Sel., Kec. Cisarua, Bogor dan tiketnya bisa didapatkan seharga Rp. 10.000 untuk weekdays dan Rp. 20.000 untuk weekend.

Nah itu dia 15 wisata di Bogor yang wajib dikunjungi untuk menghabiskan akhir pekan dengan keluarga dan sahabat. Jangan lupa untuk selalu menyiapkan baju hangat karena cuaca dingin dan curah hujannya cukup tinggi.

NUR QOMARIYAH

