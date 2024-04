Libur Lebaran, Coba ke Lembah Purba Sukabumi yang Membuat Will Smith Penasaran

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Libur lebaran menjadi momentum tepat untuk berwisata. Tak ada salahnya mencoba tempat wisata baru dan sedang hits. Di Sukabumi, Jawa Barat, ada destinasi wisata yang sedang ramai dibahas di media sosial. Bahkan tempat wisata tersebut sempat membuat Will Smith penasaran. Tempat itu adalah Lembah Purba Sukabumi.

Tempat wisata tersebut semakin populer dan dikenal seiring rasa penasaran Will Smith. Pada akun Instagramnya, Will Smith mengunggah ulang sebuah video dari akun @asepmulyanadam yang memperlihatkan beberapa orang menggunakan wahana keranjang sultan di sembari menikmati suasana di Lembah Purba Sukabumi.

"Where is this??," tulisnya dalam keterangan unggahan.

Unggahan Will Smith itu pun sontak dikerumuni netizen dari Indonesia yang memberi tahu lokasi tempat tersebut.

“West Java, Indonesia menyala abangku” komentar akun @jonesyeld

“Lembah Purba Sukabumi, INDONESIA,” tulis akun @sargabs

“sukabumi, west Java, indonesia,” kata akun @rifstick_boogy

Mengenal wisata alam Lembah Purba Sukabumi

Dikutip dari berbagai sumber, Lembah Purba adalah destinasi air terjun kembar dengan suasana alam tropis yang indah. Dinamakan Lembah Purba karena lokasi air terjun kembar yang berada di dalam lembah dan dikelilingi pohon tua dan besar-besar.

Untuk mencapai Lembah Purba, wisatawan harus melewati Situgunung Suspension Bridge yang merupakan jembatan yang menghubungkan dua bukit. Untuk menikmati keindahan hutan tropis di Lembah Purba dengan lebih maksimal, disediakan beragam wahana, salah satunya keranjang sultan.

Ini merupakan wahana kursi gantung yang terbuat dari rotan dan berbentuk keranjang. Layaknya flying fox, wahana ini akan membawa wisatawan melintasi sungai lewat udara dengan rute sepanjang 100 meter. Disediakan empat keranjang yang bisa dinaiki wisatawan. Pengelola mengeklaim wahana ini aman untuk dipakai karena dilengkapi pengaman ke tali besi baha dan digerakkan oleh mesin motor.

Untuk bisa menikmati wahana ini, wisatawan perlu membayar tiket reguler seharga Rp40 ribu. Terdapat pula tiket VIP yang berbanderol Rp100 ribu. Tiket VIP ini sudah meliputi sejumlah fasilitas lainnya seperti transport hingga snack.

Pengelola juga menyediakan penginapan glamping bagi wisatawan yang ingin tinggal lebih lama di sana. Dengan rentang harga Rp900 ribu - Rp1,7 juta. Lokasinya berada di dekat air terjun dan jembatan.

Lembah Purba merupakan salah satu spot wisata yang terbilang baru dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Tempat wisata itu makin populer saat diresmikannya jembatan gantung Situ Gunung. Mengutip dari situgunungbridge.com, jembatan gantung Situ Gunung pertama kali di bangun pada pertengahan tahun 2017.

Pembangunannya dilakukan secara gotong royong antara warga lokal dan tenaga ahli dari Bandung secara manual. Meskipun tanpa bantuan alat berat, jembatan ini berhasil diselesaikan dalam kurun waktu 4 bulan saja. Jembatan gantung Situgunung diresmikan pada 9 Maret 2019 oleh Menko Bidang Kemaritiman.

Jembatan yang berlokasi di tengah hutan ini pernah dinobatkan sebagai jembatan gantung terpanjang se-Asia Tenggara, dengan panjang 243 meter, lebar 1,8 meter dan ketinggiannya mencapai 121 meter diatas permukaan tanah. Dari atas jembatan gantung Anda bisa melihat pemandangan jurang, Curug Sawer hingga danau Situ Gunung. Jembatan ini juga sangat kokoh, karena terbuat dari kayu ulin yang diperoleh dari Papua, untuk kapasitasnya sendiri jembatan ini hanya bisa menampung sejumlah 44 orang dengan bobot maksimal 55 ton.

