Ini Dia Keranjang Sultan, Wahana di Situ Gunung Sukabumi yang Viral karena Will Smith

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Hollywood Will Smith mengunggah konten wahana zip line di salah satu tempat wisata melalui akun Instagramnya @willsmith. Unggahan tersebut menjadi viral di Indonesia karena lokasi tempat wisata itu ada di Sukabumi.

Dalam konten tersebut, Will Smith menanyakan lokasi wahana yang ada di tempat wisata.

"Where is this?" kata dia, menanyakan cuplikan salah satu wahana dari akun Instagram @asepmulyanadam.

Video itu menunjukkan beberapa warga menaiki wahana Keranjang Sultan di Situ Gunung yang berada di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Keranjang Sultan merupakan salah satu wahana yang ditawarkan di Suspension Bridge Situ Gunung. Wahana ini berupa kursi rotan berbentuk keranjang yang digantung. Dari kursi ini, pengunjung bisa menikmati keindahan alam di sekitarnya.

Tapi tak semua pengunjung berani menaiki wahana ini karena cukup memacu adrenalin. Setelah naik, pengunjung akan diajak melintasi hutan dan sungai dari ketinggian. Namun, wahana ini sebenarnya aman karena menggunakan tali baja dan mesin penggerak.

Baca Juga: Kata Sandiaga Uno tentang Tempat Wisata di Sukabumi yang Diunggah Will Smith

Dilansir dari situs resmi Situ Gunung Suspension Bridge, terdapat empat kursi keranjang yang disediakan untuk dinaiki wisatawan secara bergantian. Karena keterbatasan ini, pengunjung sering kali harus rela mengantre untuk mencoba.

Tiket menaiki Keranjang Sultan

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Keranjang Sultan bisa dinikmati setiap pemegang tiket VIP atau jalur hijau Situ Gunung Suspension Bridge. Tiket ini bisa dibeli seharga Rp100 ribu per orang. Selain naik Keranjang Sultan, pengunjung juga akan mendapat fasilitas lain transport, welcome drink, snack, dan merasakan melewati jembatan gantung tengah hutan.

Untuk pemegang tiket reguler, pengunjung harus membayar biaya tambahan sebesar Rp40.000 per orang untuk bisa menaiki Keranjang Sultan. Ada dua jenis tiket reguler Situ Gunung, yakni Jalur Kuning seharga Rp75.000 dan jalur merah seharga Rp50.000.

Keranjang Sultan berada di area Situ Gunung Jalan Kadudampit, Gede Pangrango, Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Lokasi wisata ini buka pada pukul 07.00 – 16.00 WIB pada hari biasa dan pukul 07.00 – 17.00 WIB saat weekend dan high season.

Pilihan Editor: Libur Sekolah, ke Situgunung Saja, Ada Hutan Sejuk dan Jembatan Gantung Terpanjang se-Asia Tenggara