Puncak Mudik di Bandara Hang Nadim Batam Terpantau Lancar, Airline Terapkan Check In Online

TEMPO.CO, Batam - Suasana arus mudik Lebaran berlangsung lancar di Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Sabtu, 6 April 2024. Puncak arus mudik Lebaran 2024 juga diprediksi akan terjadi hari ini.

Pantauan Tempo.co, siang ini terlihat suasana pintu keberangkatan bandara penumpang tidak terlalu padat. Hanya saja beberapa penumpang menunggu duduk dibangku ruang tunggu, ada juga yang duduk lesehan di lantai sambil menunggu jam keberangkatan. Sedangkan di konter check in tiket terlihat antrian terjadi saat penumpang melakukan check in barang bagasi.

Mudik Paling Ramai

Menurut salah seorang pemudik Riski Irwanto, mudik Lebaran tahun ini terbilang paling ramai daripada tahun-tahun sebelumnya. Tandanya, 20 hari menjelang keberangkatan tiket pesawat sudah ludes terjual. "Kalau tahun dulu, sekarang ini (h-4 Lebaran) masih tersedia tiketnya," kata Riski.

Suasana arus mudik di Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Sabtu 6 April 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra

Riski mengaku sangat senang akhirnya bisa pulang kampung menuju Medan. Ia sudah 2 tahun tidak pulang ke kampung halaman. "Harga tiket ke Medan Rp1.3 juta, mahal, mau gimana lagi," katanya.

Sebenarnya kata Riski bisa saja pulang kampung menggunakan kapal laut biar lebih murah. Tetapi perjalanannya membutuhkan waktu yang panjang, sedangkan cuti kerjanya terbatas.

Puncak Mudik Hari Ini

Direktur Utama PT Bandara Internasional Batam atau BIB, Pikri Ilham, membenarkan puncak arus mudik di Bandara Internasional Hang Nadim Batam diprediksi pada hari ini, Sabtu, 6 April 2024. "Hari ini kami perkirakan puncak mudik, ada 8 pesawat air bus dari Garuda dan Lion yang akan melayani penumpang hari ini," kata Pikri, Sabtu pagi.

Suasana arus mudik di Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Sabtu 6 April 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra

Pikri melanjutkan, sampai saat ini arus mudik yang terjadi di Bandara Hang Nadim Batam berlangsung lancar. "Puji syukur kepada Allah SWT karena diberi kelancaran operasional lebaran 2024 bandara hari ini," kata dia.

Salah satu penyebabnya karena hampir seluruh maskapai penerbangan atau airline menggunakan sistem check in online. "Sejauh ini masih lancar karena seluruh airline terapkan online check in, hampir 95 persen online check in sehingga proses check in cepat meskipun tetap ada antrian," katanya.

