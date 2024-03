5 Destinasi Menarik di Rumania yang Membuka Akses Visa Schengen Mulai 31 Maret 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rumania membuka akses Visa Schengen Udara dan Laut mulai 31 Maret 2024. Dengan dibukanya akses Visa Schengen, wisatawan dapat dengan mudah menjelajahi berbagai destinasi menarik di Rumania dan masuk ke Eropa Timur.

Terlebih destinasi di Rumania relatif tidak mahal. Harga akomodasi, transportasi, dan makanan cukup ramah di kantong wisatawan. Rata-rata budget untuk wisatawan backpacker adalah US$ 40 per hari atau sekitar Rp 635 ribu per hari, sedangkan untuk wisatawan dengan menengah keatas adalah US$ 80 per hari atau sekitar Rp 120 ribu, seperti dilansir dari laman Trip.com

Rumania hanya berjarak 45 menit dari Istanbul, Turki. Negara yang terkenal dengan legenda drakula ini memiliki beragam destinasi yang menawarkan pengalaman menarik bagi wisatawan. Berikut ini lima teratas destinasi yang wajib dikunjungi saat ke Rumania, dari keterangan tertulis yang diterima Tempo.

1. Kastil Bran

Kastil Bran, yang juga dikenal sebagai "Kastil Dracula", adalah sebuah bangunan megah yang terletak di Transilvania, Rumania. Kastil ini terletak di atas tebing curam yang menghadap ke lembah di bawahnya, memberikan pemandangan yang dramatis dan memukau bagi para pengunjungnya. Arsitektur kastil ini mencerminkan gaya arsitektur Eropa abad pertengahan dengan menara-tower, dinding batu besar, dan jendela-jendela kecil yang khas.

Kastil Bran, Norwegia. Unsplash.com/Shubham Singh

Wisatawan dapat menjelajahi berbagai ruangan dalam kastil, termasuk kamar tidur, ruang makan, dan ruang persembunyian yang tersembunyi. Museum di dalam kastil juga menampilkan koleksi artefak dan barang-barang bersejarah yang memperkaya pengalaman wisata.

2. Delta Danube

Delta Danube adalah salah satu delta sungai terbesar di Eropa dan merupakan tempat yang memukau di Rumania. Terletak di ujung timur negara ini, Delta Danube terbentang luas di sepanjang pantai Laut Hitam. Delta ini adalah rumah bagi berbagai jenis flora dan fauna langka, menjadikannya sebagai salah satu tempat perlindungan alam yang penting di benua Eropa.

Lanskap Delta Danube terdiri dari saluran air yang bercabang-cabang, rawa-rawa, dan hutan bakau yang subur. Pemandangan air yang tenang dan hutan yang lebat menciptakan suasana alami yang menenangkan bagi pengunjungnya. Delta ini juga dipenuhi dengan berbagai spesies burung, termasuk bangau, angsa liar, dan pelikan, menjadikannya surga bagi para pengamat burung.

3. Tambang Garam Salina Turda

Ketika memasuki Salina Turda, wisatawan akan dibawa ke dalam dunia bawah tanah yang menakjubkan. Terowongan dan ruang-ruang yang luas dipenuhi dengan berbagai instalasi artistik yang menciptakan suasana magis. Salah satu daya tarik utama adalah "Rudolf Mine", sebuah ruang raksasa dengan langit-langit tinggi yang dihiasi dengan penerangan yang dramatis.

Pengunjung menikmati suasana di dalam taman hiburan di tambang garam Salina Turda, Rumania, 10 Oktober 2017. Pada 2010, tambang ini direnovasi menjadi taman hiburan dan rekreasi. REUTERS/Stoyan Nenov

Selain keindahan arsitekturalnya, Salina Turda menawarkan pengalaman interaktif untuk wisatawam. Mereka dapat menaiki perahu di danau bawah tanah yang tenang, menjelajahi terowongan-terowongan garam yang indah, atau bahkan mencoba permainan seperti bola gantung di tengah-tengah ruang besar.

4. Brasov

Brasov adalah kota bersejarah yang terletak di pegunungan Karpatia, Rumania. Suasana klasik, tenang dan keindahan alam yang memukau, Brasov menarik pengunjung dengan arsitektur bersejarahnya.

Salah satu daya tarik utama Brasov adalah pusat kota lamanya yang terawat dengan baik, yang dipenuhi dengan jalan-jalan beraspal, bangunan berwarna-warni, dan kafe-kafe yang ramai. Di tengah-tengahnya terdapat Piata Sfatului, atau Town Square, yang merupakan pusat kehidupan kota. Di sekitarnya, pengunjung dapat menemukan berbagai toko suvenir, restoran, dan kafe yang menawarkan makanan dan minuman lezat.

Brasov, Rumania. Unsplash.com/Dan Novac

5. Bucharest

Bucharest, ibu kota Rumania, adalah kota yang mencerminkan kekayaan sejarah, kehidupan budaya yang dinamis, dan pesona metropolitan. Terletak di tengah-tengah negara, Bucharest adalah pusat politik, ekonomi, dan budaya Rumania.

Sejarah Bucharest bisa ditelusuri kembali ke Abad Pertengahan, tetapi kota ini mengalami pertumbuhan pesat dan perubahan yang signifikan pada abad ke-19 dan ke-20. Bucharest memiliki beragam arsitektur yang mencerminkan periode-periode bersejarah yang berbeda. Di satu sisi, terdapat bangunan-bangunan klasik yang megah, seperti Istana Parlemen, serta berbagai gereja dan bangunan pemerintah yang indah. Di sisi lain, Bucharest juga memiliki arsitektur modern yang mencolok, dengan pencakar langit modern dan desain kontemporer yang menghiasi langit kota.

Selain itu, Bucharest juga pusat kehidupan budaya dan seni Rumania. Kota ini menawarkan berbagai museum, galeri seni, teater, dan konser musik yang memikat, menampilkan warisan budaya dan kreativitas modern. Ada juga berbagai festival budaya yang diadakan sepanjang tahun, termasuk festival film, festival musik, dan pameran seni.

