Hadapi Libur Lebaran, Yogyakarta Antisipasi Sampah Pasca Penutupan TPA Piyungan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Pemerintah Kota Yogyakarta bersiap menghadapi cuti bersama dan libur Lebaran yang jatuh pada tanggal 8 hingga 15 April 2024 mendatang.

Salah satu hal krusial yang diantisipasi tak lain persoalan sampah. Selama periode itu kunjungan wisata diprediksi melonjak tajam dan Kota Yogyakarta masih menjadi titik sentral berkumpulnya wisatawan.

Terlebih, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah menyatakan secara resmi menutup Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan secara permanen mulai April mendatang.

"Lonjakan wisatawan libur lebaran nanti perlu dipersiapkan semuanya, terutama soal pengelolaan sampah yang muncul," kata Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Singgih Raharjo, Kamis 21 Maret 2024.

Berkaca libur lebaran 2023 lalu, berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan Pemkot Yogyakarta sampah di TPA Piyungan mencapai 267 ton per harinya. Jumlah ini meningkat 28 ton per harinya dibanding hari biasanya yakni 239 ton per harinya.

Kota Yogyakarta kini mengantisipasi, agar tidak ada timbunan sampah depo ataupun ruas-ruas jalan yang ada di Kota Yogyakarta pasca TPA Piyungan ditutup dengan tren volume sampah itu.

Salah satu cara yang dipersiapkan mengolah sampah antara lain mengoptimalkan mesin pencacah sampah organik di pasar pasar tradisional. Seperti Pasar Beringharjo, Pasar Demangan dan Pasar Ngasem.

Mengingat volume sampah yang ada di pasar tradisional cukup banyak. Terutama sampah organik sisa sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Dari volume sampah di Kota Yogyakarta sekitar 200-an ton per hari, rata rata sebanyak 12 ton sampah merupakan kontribusi dari 29 pasar di Kota Yogyakarta.

Selain cara itu, untuk mengelola sampahnya secara mandiri, Pemkot Yogya juga telah melakukan optimalisasi pemanfaatan Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS 3R) di Nitikan dan Karangmiri. Ini menjadi cara desentralisasi pengelolaan sampah agar lebih tersebar.

"Untuk menekan sampah kami juga telah mengajak pelaku industri pariwisata memberikan edukasi kepada wisatawan untuk tidak membuang sampahnya sembarangan," kata dia.

Pelaku industri juga dituntut mampu mengelola sampah yang dihasilnya dengan menggandeng bank sampah sekitar wilayahnya.

Dengan sejumlah persiapan antisipasi persoalan sampah itu, Singgih berharap Yogya tetap bersih dan nyaman. “Jangan sampai Kota Yogyakarta yang menjadi tuan rumah libur lebaran hanya melihat saja (situasi yang terjadi termasuk soal sampah," kata dia.

