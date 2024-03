Djakarta Ramadan Fair 2024 Dibuka, Warga Ibu Kota Bisa Jajan Takjil hingga Kerajinan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Festival kuliner Djakarta Ramadan Fair 2024 resmi dibuka pada Jumat, 15 Maret 2024 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Dalam gelaran yang akan berlangsung hingga 20 Maret 2024 ini, pengunjung bisa mendapatkan beragam kuliner lezat khas Ramadan, mulai dari hidangan tradisional hingga inovasi kuliner kekinian.

Diresmikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, pengunjung akan dimanjakan dengan berbagai macam makanan seperti ketupat, opor ayam, sate, kolak, kue-kue tradisional, dan masih banyak lagi. Selain itu, mereka juga dapat menjelajahi variasi makanan khas dari berbagai daerah di Indonesia yang terinspirasi oleh tradisi Ramadan.

Selain festival kuliner, acara yang diadakan Forum Pemuda Betawi dan Pemprov DKI Jakarta ini juga menghadirkan bazar yang menawarkan berbagai produk terkait Ramadan, mulai dari pakaian tradisional, kerajinan tangan, hiasan rumah, hingga perhiasan. Akan ada pula lomba-lomba menarik, kelas memasak, dan kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat setempat.

"Acara ini juga akan mendukung pergerakan wisatawan Nusantara pada momen libur lebaran kali ini yang berpotensi mencapai 71,7 persen dari jumlah penduduk Indonesia atau sebesar 193,6 juta orang," kata Menparekraf Sandiaga dalam keterangan pers, Jumat.

Silaturahmi masyarakat Jakarta

Ketua Umum Forum Pemuda Betawi, Geraldi Aldi Bangsawan, menyatakan bahwa acara ini dirancang untuk memeriahkan bulan suci Ramadan sekaligus menjadi tempat berkumpul warga Jakarta dan pengunjung dari berbagai daerah. Lokasi acara yang dipilih dengan sengaja, yaitu Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, memberikan akses mudah bagi pengunjung dari berbagai wilayah di Jakarta.

“Karena itu pula kami memilih lokasi acara di Lapangan Banteng yang terletak di Jakarta Pusat, untuk memberikan akses mudah bagi pengunjung dari berbagai wilayah di Jakarta," kata Geraldi.

Selain di Djakarta Ramadan Fair 2024, akhir pekan ini warga Jakarta bisa mengikuti beragam aktivitas menarik lainnya, seperti workshop "Mari Membatik" di Museum Mandiri, pertunjukan "Sound of Kaba Nan Ampek" yang memperkenalkan musik tradisional Minangkabau di Galeri Indonesia Kaya, serta pameran "What if Lab: Sustainable Public Spaces" di Erasmus Huis yang mengajak pengunjung untuk menemukan kolaborasi kreatif antara desainer Belanda dan Indonesia dalam menciptakan ruang publik yang berkelanjutan di Ibu Kota.

