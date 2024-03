5 Hotel di Jakarta yang Menghadirkan Paket Berbuka Puasa Mewah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ramadan bulan yang dinantikan umat muslim di dunia. Selain berpuasa dan ibadah lainnya, bulan ini menjadi momen untuk menjaga silaturahmii dan kebersamaan. Salah satunya dengan berbuka puasa bersama.

Beberapa mungkin menginginkan pengalaman berbuka puasa yang tidak biasa. Sejumlah hotel mewah di Jakarta ini menawarkan paket-paket istimewa. Dari hidangan lezat buatan chef-chef ternama hingga dekorasi yang menawarkan suasana hangat khas bulan suci Ramadan.

Dirangkum dari berbagai sumber, berikut lima hotel mewah di Jakarta yang menyediakan paket buka puasa

1. Hotel Raffles, Jakarta

Hotel Raffles, Jakarta menyediakan paket “Buka puasa at Arts Cafe by Raffles” berisi kuliner khas Indonesia dan bisa dinikmati dengan harga dari mulai Rp628 ribu per orangnya. Atau memanjakan lidah dengan hidangan khas Negeri Dua Benua, Turki pada paket “Bosphorus Night on Two” yang tersedia eksklusif hanya pada tanggal 18 Maret hingga 3 April 2024 dengan harga Rp658 ribu per orang. Kalau memiliki budget lebih, pengunjung bisa mencoba paket ketiga, “Ramadan at Home” yang satu setnya bisa dipesan seharga Rp1.850 juta.

Hotel ini juga menyediakan paket khusus takjil seharga Rp450 ribu untuk dua orang, sudah termasuk kopi, teh, atau minuman khas yang disediakan. Ragam hidangan berbuka puasa buatan Chef Anom tersebut bisa dinikmati di The Writers Bar, Navina, level 14.

2. The Westin, Jakarta

Hotel yang terletak di kawasan Jakarta Selatan ini menyediakan empat paket menu Ramadan, bertema Sacred Ramadan. Paket pertama “Syrian Iftar Delights” dapat4 dipesan dengan harga mulai dari Rp628 rupah per orangnya. Paket ini meliputi sajian berbuka khas Suriah yang dibuat langsung oleh Chef Yamen Al Kfery dari Sheraton Oman di Seasonal Tastes.

Dimasak oleh koki yang sama, paket kedua yang disediakan The Westin menawarkan pengalaman makan malam di bawah gemerlap tenda. Menikmati beragam hidangan khas Suriah dan Timur Tengah, paket “Al Fanous” bisa didapatkan dengan membayar mulai dari Rp528 ribu per orangnya.

Sedangkan paket ketiga memberikan pengunjung pengalaman berbuka puasa dengan pemandangan gemerlap malam Jakarta. Dengan membayar mulai dari Rp580 ribu per orang, pengunjung dapat menikmati paket “Iftar at Wayra” yang menyediakan beragam makanan lokal yang khas dan hidangan Nikkei khas Henshin yang memadukan sajian Peru dan Jepang.

Selain itu juga ada hampers “Devine Delights Ramadan”. Ada dua paket yang bisa dipilih sesuai budget, paket hamper Safa seharga Rp1.988 juta dan paket hamper Marwa seharga Rp888 ribu. Keduanya bisa jadi pilihan bingkisan spesial Ramadan untuk keluarga dan kerabat.

3. Intercontinental Jakarta Pondok Indah

Ramadan di Hotel Intercontinental Jakarta Pondok Indah bertema Graceful Ramadhan Couture & Culture. Ada dua paket utama khas bulan Ramadan. Paket pertama yang ditawarkan berupa buffet berbuka puasa buatan Chef Degan Septoadji. Mulai dari hidangan lobster dengan cita rasa lokal, nasi kari kambing, hingga lasagna seafood khas Taliwang. Paket utama lainnya adalah hampers Ramadan yang berkolaborasi dengan seorang fashion designer pakaian muslim Ria Miranda.

4. Pullman Hotels and Resorts, Jakarta

Pullman Hotels and Resorts menghadirkan paket “Ramadan Mubarak” yang tersedia setiap hari mulai dari 11 Maret hingga 9 April 2024. Dibuat oleh tim kuliner Sana Sini, paket ini menyediakan ragam hidangan internasional, Indonesia, dan Timur Tengah. Mulai dari nasi mandi kambing, sate rembiga, hingga berbagai pilihan takjil tradisional. Paket ini bisa didapatkan mulai dari Rp638 ribu per orang di Restoran Sana Sini.

Bagi yang ingin memesan untuk banyak orang, “Iftar Comes to You” merupakan paket berbuka lengkap yang tersedia di Restoran Kahyangan. Dengan merogoh kocek mulai dari Rp45 juta, paket tersebut bisa dinikmati untuk 20 orang. Selanjutnya, ada paket khusus takjil yang tersedia di Le Chocolat bertajuk “Harmony Hi-Tea” bisa didapatkan mulai dari harga Rp350 ribu per set untuk dua orang.

Selain itu juga ada paket menginap “Glorious Eid Al-fitr” yang bisa didapatkan mulai dari harga Rp2.325 juta untuk tiap kamar per malamnya. Paket ini tersedia eksklusif pada 10-11 April 2024.

5. Double Tree by Hilton, Jakarta

Pengalaman menikmati bulan suci Ramadan bersama hotel Double Tree by Hilton bisa dinikmati melalui empat paket pilihan. Paket “The Feast of Iftar Delights” yang menyediakan beragam hidangan dari seluruh dunia yang bisa dinikmati dengan harga Rp468 ribu pada pemesanan pekan pertama dan keempat, dan Rp538 ribu pada pemesanan untuk pekan kedua dan ketiga.

Dua paket lainnya menyediakan sajian berbuka seharga Rp1.180 juta untuk menikmati empat set menu “Flavorful Rijsttafel”. Sedangkan untuk ide bingkisan, "Ramadan Hamper” bisa didapatkan dari Rp580 ribu untuk dua varian paket yang berbeda. Bagi yang ingin staycation di bulan Ramadan ada potongan harga menarik yang bisa digunakan untuk paket “Holiday Moments of Ramadan” di Double Tree by Hilton.

HANIN MARWAH NURKHOIRANI

