Nusa Dua Bali jadi Tuan Rumah Dua Acara, Festival Seni dan Pertemuan Pakar Kanker

TEMPO.CO, Jakarta - Kawasan The Nusa Dua kembali menjadi tuan rumah dua event bergengsi yaitu Joyland Festival Bali 2024 (Joyland Festival) dan 12th Asia Pacific Breast Cancer Summit (12th APBCS) pada tanggal 1-3 Maret 2024.

Joyland Festival, yang diselenggarakan oleh Plainsong Live di Peninsula Island, adalah yang kedua kalinya diselenggarakan di The Nusa Dua. Festival seni budaya dengan aktivitas dan hiburan terpilih, meliputi pertunjukan musik, pemutaran film, lokakarya kreatif, komedi, dan pasar yang ditargetkan dihadiri 10.000 pengunjung per hari.

Joyland Festival, dimeriahkan oleh sejumlah musisi internasional dan lokal, kontemporer hingga populer diantaranya James Blake (GB), Kings of Convenience (NO), Todd Terje (NO), Gilles Peterson (GB), Shintaro Sakamoto (JP), The Walters dan Whitney (US), Vansire (US), Ali, BANK, Bilal Indrajaya, Dialog Dini Hari, Envy*, Hindia, Isyana Sarasvati, Mantra Vutura, Nadin Amizah, Stars and Rabbit, The Adams, The SIGIT, White Shoes & The Couples Company, dan masih banyak lagi.

Talenta-talenta eksperimental juga akan tampil di panggung Lily Pad di bibir pantai, dipilih oleh Wok The Rock dan Kasimyn, seperti LnHD b2b rEmPiT g0dDe$$, Mong Tong (Taiwan), PRAED (Lebanon), Rn Cp uôi (Vietnam), Gangsar, Graung, Gumatat Gumitit Gospell, Kadapat, Putu Septa & Nata Swara dan Rule Kabatram, dan lainnya.

Sementara itu, area komedi dimeriahkan oleh Mo Sidik, Ananta Rispo, Mamat Alkatiri, Wira Nagara, dan kawan-kawan dibawah asuhan Soleh Solihun, akan membuat para hadirin terpingkal-pingkal. Juga akan ada sesi pemutaran film pendek pilihan dari Jogja-NETPAC Film Festival (JAFF), kegiatan lokakarya, hiburan untuk keluarga, remaja, dan anak-anak juga pasar produk dan makanan lokal juga melengkapi Joyland Festival.

APBCS

Selain itu, 12th APBCS juga tengah berlangsung di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) yang menghadirkan pakar dan penelitian terbaik global, regional dan lokal untuk meningkatkan perawatan pasien selaras dengan tema “Reaching New Heights in Breast Cancer Care”. APBCS 2024, menampilkan opinion leaders terkemuka dari seluruh dunia untuk berbagi wawasan mengenai kanker payudara. Selama 3 hari, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ini diisi dengan sesi Bedah Onkologi, Sesi Keperawatan Onkologi, dan diskusi mendalam mengenai temuan lanjutan, perkembangan terkini, serta kasus-kasus menantang dalam bidang kanker payudara.

General Manager The Nusa Dua I Made Agus Dwiatmika mengatakan, dua event bergengsi kembali terselenggara di kawasan The Nusa Dua pada waktu yang bersamaan menunjukkan kepercayaan para penyelenggara event maupun stakeholders untuk menggelar event di kawasan The Nusa Dua. ‘’Segala kelengkapan fasilitas serta sistem keamanan yang terintegrasi untuk menjamin event dapat terselenggara dengan aman dan nyaman," katanya.

The Nusa Dua sendiri saat ini memiliki 21 hotel yang setara dengan 5.482 serta fasilitas MICE yang mampu menampung lebih dari 21.000 delegasi. Melengkapi fasilitas akomodasi dan MICE ini, di The Nusa Dua juga terdapat atraksi seperti pusat perbelanjaan Bali Collection, Museum Pasifika serta Bali Nusa Dua Theater. Fasilitas lain yang juga tersedia adalah rumah sakit internasional dan Medical and Fertility Wellness internasional serta lapangan golf 18 holes.

SUPRIYANTHO KHAFID

