5 Lokasi Syuting Serial One Day di Eropa, dari Skotlandia hingga Yunani

TEMPO.CO, Jakarta - One Day serial yang tayang di Netflix mencuri perhatian penonton. Selain jalan ceritanya, lokasi syuting drama emosional ini juga bisa menjadi destinasi wisata Anda berikutnya.

One Day diangkat dari novel yang ditulis David Nicholls. Sebelumnya sempat diadaptasi menjadi film yang dibintangi Anne Hathaway pada tahun 2011. Serial baru ini menyempurnakan lebih banyak isi buku dan mencakup beberapa alur cerita baru yang tidak ditampilkan dalam novel aslinya.

Pemeran utama serial One Day ini adalah Leo Moddal sabagi Dexter, dan Ambika Mod sebagai Emma. Keduanya langsung terhubung saat mereka bertemu di pesta kelulusan universitas. Serial ini mengikuti kisah Dexter dan Emma, setiap pada tanggal 15 Juli setiap tahun dari tahun 1988 hingga 2011.

Saat Dexter meraih kesuksesan di TV pada tahun 90-an, Emma terjebak bekerja di sebuah restoran Meksiko yang sangat kacau. Namun karier dan kehidupan pribadi mereka akan mencapai titik tertinggi dan terendah hingga mencapai klimaks emosional.

Serial One Day. (Dok. Netflix)

Jika Anda pernah menonton adaptasi filmnya dan membaca bukunya, mungkin akan penasaran untuk menelusuri lokasi syutingnya. Termasuk Roma, Yunani, London hingga Edinburgh.

1. Skotlandia

Episode pertama menampilkan Emma dan Dexter bertemu di pesta kelulusan Universitas di Edinburgh, Skotlandia. Obrolan pertama mereka terjadi di halaman The Old College, sebuah bangunan akhir abad ke-18 yang merupakan bagian dari Universitas Edinburgh.

Beberapa bagian The Old College tetap digunakan secara aktif oleh Universitas Edinburgh. Sementara area yang dapat diakses publik yaitu galeri Talbot Rice. Galeri seni ini layak dikunjungi untuk melihat Old College dari dalam.

Dari sana pasangan tersebut pindah ke Arthur's Seat, gunung berapi yang sudah punah yang terletak di dasar Royal Mile dan menghadap ke seberang kota. Jika senang tantangan, mendaki ke atasdapat melihat pemandangan Edinburgh yang menakjubkan.

2. Inggris

Lokasi syuting serial ini sebagian besar di London. Banyak pertemuan Emma dan Dexter terjadi di restoran dan hotel di seluruh ibu kota Inggris. Seperti The Savoy, Primrose Hill, dan stasiun King's Cross.

Sedangkan Old Suffolk Punch di Hammersmith mewakili Loco Caliente fiksi, restoran Meksiko tempat Emma dan Ian bekerja. Tapi Old Suffolk saat ini tidak dibuka.

Ada satu adegan Dexter berada di rumah orang tua Emma di Hertfordshire. Syutingnya dilakukan di Benington Lordship, dekat Stevenage di Hertfordshire. Salah satu waktu terbaik untuk mengunjungi tumpukan megah ini adalah pada bulan Agustus saat menjadi tuan rumah Festival Cabai Benington.

Hatfield House di Hertfordshire berada di dekatnya, dan juga digunakan sebagai lokasi untuk adegan penting The Jacobean House juga menjadi lokasi syuting The Favorite, Paddington 2 dan Bridgerton.

3. Roma

Di episode kedua, Dexter menemukan dirinya berada di Eternal City. Dia berdiri di depan patung Fontana dell'Acqua Paola abad ke-17 yang megah. Kemudian berjalan melalui kawasan Trastevere, sebelum bertemu ibunya di Spanish Steps. Mereka kemudian melihat Roma Skyline dari sebuah hotel di dekat Piazza Navona Terasnya berada di Bio Hotel Raphael di Largo Febo, sedangkan pintu masuk tempat Dexter mengucapkan selamat tinggal adalah Campo de' Fiori, melalui del Biscione.

4. Yunani

Di episode empat Emma dan Dexter memutuskan untuk berjemur dan pergi ke Naousa di Paros, Yunani. Desa nelayan kecil ini menjadi lokasi syuting episode romansa mereka. Termasuk beberapa pantai di pulau itu.

5. Prancis

Di akhir episode, Emma dan Dexter menemukan diri mereka di Paris. Bersama-sama mereka berjalan di sepanjang Rue Pierre Semard dan menuju Passerelle Emmanuelle Riva, sebuah jembatan besi yang melintasi Canal St Martin.

