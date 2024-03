Maskapai Penerbangan Ini Bagikan Gelang Persahabatan Gratis untuk Fans Taylor Swift

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah maskapai penerbangan yang membawa Swifties, sebutan untuk penggemar Taylor Swift, ke Singapura memberikan kejutan berupa hadiah lucu kepada para penumpangnya. Philippine Airlines membagikan "gelang persahabatan" kepada mereka yang traveling untuk menonton salah satu dari enam pertunjukan Swift di negara tersebut.

Akun penggemar Swift membagikan foto beberapa orang memamerkan gelang yang diberikan oleh maskapai tersebut. Mereka menampilkan pernak-pernik biasa seperti manik-manik putih dan bunga, juga tulisan "Fly Pal (Phillipines Airlines)".

"@flyPAL memberikan Gelang Persahabatan GRATIS kepada penumpang yang terbang ke Singapura! #SingaporeTSTheErasTour," tulis akun penggemar memposting ke X, sebelumnya Twitter.

Arti gelang persahabatan

Gelang persahabatan merupakan simbol fandom Taylor Swift. Gelang tersebut disertakan dalam lirik lagu hitnya yang memberdayakan “You're On Your Own, Kid” dari album Midnights yang dirilis pada tahun 2022. Postingan Instagram sebelumnya tentang penyanyi tersebut mengenakan gelang warna-warni dibagikan pada tahun 2019.

Penggemar yang merayakan The Eras Tour membuat dan saling tukar aksesori manik-manik sebagai cara yang menyenangkan untuk saling memberdayakan dan membuat sesama Swifties saling terhubung. Gelang manik-manik ini menjadi sangat populer sehingga toko kerajinan di area tempat konser diadakan laris manis.

Ini telah menjadi tren di seluruh dunia di antara penonton konser. Meskipun tidak ada aturan khusus tentang seperti apa bentuk gelang ini, penggemar biasanya memilih manik-manik keramik, berhuruf, atau berwarna saat membuatnya. Berbagai judul ataupun lirik lagu dari Taylor Swift tertera di setiap gelang tersebut, contohnya Red, Eras Tour atau Evermore. Gelang tersebut juga bisa custom bertuliskan nama atau informasi lain tentang si pemilik gelang.

Para selebritas dunia juga terlihat mengikuti tren ini. Dia telah memberikan gelang kepada bintang-bintang yang terlihat di area VIP termasuk Jennifer Lawrence, Nicole Kidman, Keith Urban, Joe Locke, dan adik Selena Gomez, Gracie.

Taylor Swift memulai pertunjukannya di National Stadium Singapore pada Jumat, 2 Maret 2024 dan berakhir pada 9 Maret 2024. Ini merupakan satu-satunya negara yang dia singgahi di Asia Tenggara untuk The Eras Tour.

PHILSTAR | MOTHERSHIP

