Konser Taylor Swift di Singapura, 8 Restoran ini Menawarkan Diskon Khusus

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Konser Taylor Swift di National Stadium, Singapura pada 2,34, dan 7,8,9 Maret 2024 menyita perhatian publik. Sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menjadi tempat perhentian konser The Eras Tour, Singapura menawarkan pengalaman unik untuk Swfities, penggemar Taylor Swift.

Misalnya, beberapa restoran yang dikutip dari laman Lifesyle Asia berikut ini menawarkan diskon makanan eksklusif. Jadi sebelum atau sesudah konser jangan lewatkan menjelajahi kuliner di Singapura dan tentu saja diskon menariknya.

1. A Cube Bistro

Baca Juga: Kisah Swifties Penderita Kanker Otak Bertemu dan Dapat Topi Taylor Swift

A Cube Bistro terletak 526 Macpherson Road ,Singapura 368216. Restoran Italia yang terinspirasi makanan Asia ini menawarkan diskon 10 persen dari total tagihan mulai 2 hingga 9 Maret 2024. Jangan lupa syarat utamanya denganmenunjukkan tiket konser Taylor Swift.

2. Usagi Cafe

Kalau menunjukkan tiket konser Taylor Swfit di Usagi Cafe bisa menikmati satu scoop gratis Vanilla Ice Cream ,dengan setiap pesanan Mochi Waffle rasa yang baru mereka luncurkan. Tapi jangan lupa tunjukkan tiket konser Taylor Swfit, mula 2-9 Maret 2024.

Usagu Cafei terletak di Suntec City, Star Vista, dan 111 Somerset. Kafe khusus eskrim Jepang buatan tangan ini menggunakan bahan alami dengans sentuhan modern.

3. Heavenly Wang

Heavenly Wang mengubah nama kata Teh menjadi Tay pada menu outlet tertentu. Outlet minuman ini akan memberikan 89 cangkir Hot Tay gratis untuk setiap pesanan utama, setiap hari mulai tanggal 2 – 9 Maret di seluruh Singapura. Selain itu, juga terdapat kontes media sosial “Spot-The-Tay” mulai tanggal 2 Maret dan seterusnya dengan hadiah voucher Heavenly Wang senilai SG$50.

4. Lau Pa Sat

Lau Pa Sat terletak di 18 Raffles Quay, Singapura 048582. Kawasan kuliner ikonik mengajak pengunjungnya untuk karaoke massal pada 8 Maret 2024. Band lokal di kawasan itu, On The Rox, akan mengcover lagu-lagu hits Taylor Swift termasuk Love Story, You Belong with Me, dan Blank Space.

Tentu ada beberapa outlet yang menawarkan kreasi makanan bertema Taylor Swfit. Termasuk es krim Yogurt Lavender dari Creme dan Cone yang disebut Lavender Haze dan pancake Keju Apel ‘Enchanted’ yang baru diluncurkan dari Munchi Pancakes.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu ada tempat penjualan Gelang Persahabatan edisi terbatas yang dirangkai oleh Food Folks. Serta dikson 50 persenuntuk topi fedora eksklusif Lau Pa Sat setelah menunjukkan tiket konser Taylor Swift mereka.

5. Ajoomma Korean Charcoal BBQ

Kalau nonton konser bersama teman tak lengkap tanpa makan bersama. Sebelum atau sesudah konser nikmati potongan daging premium di Ajoomma Korean Charcoal BBQ, 2 & 4 Gemmill Lane Singapura 069247.

Mulai tanggal 1 hingga 10 Maret, tersedia paket I’m a Swiftie untuk menikmati diskon 50 persen untuk semua pancake Korea. Dari Chives, Seafood, atau Kimchi Korean pancake dengan minimal pembelanjaan sebesar SGD100 untuk makanan per meja

6. Ohayo Mama San

Lagu-lagu dari Taylor Swift juga akan menemani pengunjung Ohayo Mama San, yang terletak di 313 Orchard Road, 313@Somerset #01-29, Singapura 238895. Tunjukkan tiker konser Taylor Swfit, mulai tanggal 3 hingga 7 Maret dan dapatkan diskon 10 persen.

7. OMMA Korean Charcoal BBQ

OMMA Telok Ayer memberikan penawaran esklusif diskon 50 persen untuk semua pancake Korea, mulai 1 hingga 10 Maret 2024. Ucapkan kalimat I’m a Swiftie kepada salah satu staf dan pilih antara Chives, Seafood, Kimchi, atau Bulgogi Korean pancakes. Restoran yang terletak di 126 Telok Ayer Street, Singapura 068595 itu menggunakan bahan bakar kayu pertama di Singapura

8. Takeshi-San

Mulai tanggal 3 Maret hingga 7 Maret, jika menunjukkan tiket konser Taylor Swift di restoran Takeshi-San penggemar dapat menikmati diskon 10% untuk pesanannya. Restoran yang terletak di Takeshi-San terletak di 38 Lor Mambong, Singapura 277694 menghibur penggemar denganplaylist lagu terhebat Taylor Swift spesial saat bersantap di tempat.

Pilihan editor: Taylor Swift Pilih Resor yang Tenang dan Jauh dari Keramaian di Pulau Sentosa Singapura