Negara Ini Berikan Subsidi Liburan untuk Lansia, Besarnya sampai Rp7,7 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - Orang lanjut usia atau lansia di Spanyol, baik warga lokal maupun orang asing yang tinggal di Spanyol, bisa mendapatkan subsidi besar untuk liburan. Nilainya sebesar 15 euro untuk liburan pendek dan 455 euro atau sekitar Rp7,7 juta. Diluncurkan pada 2021 oleh pemerintah Spanyol, subsidi ini semakin populer seiring dengan meningkatkan perjalanan liburan pasca-COVID.

Subsidi liburan ini dikelola oleh Institute for the Elderly and Social Services (IMSERSO), yakni lembaga pemerintah yang bertanggung jawab mengelola layanan sosial. Salah satu tujuan utamanya adalah memfasilitasi liburan terjangkau bagi para lansia di Spanyol.

Idenya adalah dengan membantu para pensiunan mendapatkan liburan yang terjangkau, kesehatan dan kualitas hidup mereka akan meningkat, yang tentunya juga lebih baik untuk anggaran layanan sosial.

Skema ini juga menguntungkan perekonomian dan industri pariwisata. Mayoritas perjalanan bersubsidi dilakukan pada musim sepi, biasanya antara bulan Oktober dan Juni, yang berarti industri pariwisata akan tetap hidup meski bukan musim liburan.

“Program pariwisata Imserso berkontribusi terhadap penuaan aktif dan promosi gaya hidup aktif, sekaligus mendukung solidaritas antargenerasi, menciptakan lapangan kerja dan aktivitas ekonomi, serta mendukung solidaritas antarwilayah melalui perjalanan antar wilayah," kata juru Bicara Imserso, seperti dilansir dari Euronews, Jumat, 16 Februari 2024.

Mereka yang berhak

Subsidi ini tidak hanya bisa dinikmati oleh warga negara Spanyol, tetapi juga ekspatriat yang menetap secara resmi juga. Syarat untuk mendapatkan subsidi ini adalah:

-Pensiunan dan menerima pensiun publik Spanyol

-Berusia 55 tahun ke atas dan menerima pensiun janda atau duda

-Seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih dan menerima tunjangan atau subsidi pengangguran

-Berusia 60 tahun ke atas dan merupakan pemegang atau penerima manfaat

Namun, tak semua permohonan bisa diterima. Pemerintah memprioritaskan masyarakat lanjut usia, mereka yang memiliki kemampuan keuangan lebih sedikit, penyandang disabilitas, dan mereka yang memiliki keluarga besar. Orang yang baru pertama kali mengajukan juga mendapatkan prioritas, begitu pula orang yang lebih ingin melakukan perjalanan pada musim sepi (Oktober-Juni).

Liburan yang dianjurkan

Sebagian besar perjalanan dilakukan di Spanyol, dan sebagian kecil melintasi perbatasan Portugal. Untuk perjalanan jarak pendek, dengan biaya tersebut, wisatawan kemungkinan besar akan berakhir di provinsi-provinsi pedalaman negara tersebut selama rata-rata empat hari. Sedangkan liburan panjang biasanya berlangsung selama 10 hari, wisawan bisa mengunjungi wilayah pesisir atau pulau-pulau di Spanyol, termasuk Kepulauan Canary dan Balearik.

Biaya liburan biasanya sudah termasuk transportasi, akomodasi, dan makanan, serta akses terhadap polis asuransi kelompok dan program sosial budaya.

