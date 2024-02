Bawa Kuliner Kaki Lima, Ubud Food Festival 2024 Digelar Akhir Mei

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ubud Food Festival akan digelar mulai 31 Mei hingga 2 Juni 2024. Festival kuliner di Bali ini kembali hadir menawarkan pengalaman cita rasa kuliner yang berbeda setiap tahunnya.

Ubud Food Festival digelar pertama kali tahun 2015. Festival ini memiliki tujuan untuk mempromosikan kekayaan tradisi kuliner Indonesia di panggung global.

Tema Ubud Food Festival 2024

Baca Juga: Maison Boloud Hadirkan Kuliner Prancis Ikonik di Marina Bay Sands

Tahun ini, Ubud Food Festival mengangkat tema Take it to the Streets. Di mana pengunjung akan dibawa menjelajah cita rasa kuliner kaki lima di Indonesia dan sekitarnya.

Setiap gigitannya menceritakan tradisi, inovasi, dan kebahagiaan yang menggugah selera. Selain dimanjakan dengan kelezatan kuliner kaki lima, para pecinta kuliner juga mendapat kesempatan bertemu dengan kuliner terbaik di Asia.

Janet DeNeefe, Pendiri dan Direktur Festival siap menyambut pengunjung lokal dan internasional untuk merasakan kekayaan kuliner Indonesia selama tiga hari penuh. Dia menambahkan jajanan kaki lima yang disajikan mulai dari yang paling tradisional hingga dengan kuliner kreasi baru.

Ubud Food Festival. (Dok. Ubud Food Festival | Niskala Studios)

"Seperti mencicipi kenikmatan bakso, martabak yang begitu menggoda, kuliner

legendaris Babi Guling hingga mengunyah cemilan vegan tanpa rasa bersalah. Kami akan memastikan Anda tidak akan kelaparan," katanya dalam keterangan pers, Jumat 16 Februari 2024.

Ragam acara Ubud Food Festival 2024

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Selain jajanan kaki lima yang lezat, tahun ini para pecinta kuliner juga dapat memilih berbagai Special Event yang telah terkurasi atau hadir di baris terdepan pada program Masterclass. Melalui program ini, pengunjung bisa menerima ilmu dan pengetahuan langsung dari para pakar kuliner untuk menyempurnakan kreasi masakan di rumah.

Ada juga sesi demo masak di panggung Teater Kuliner. Sesi ini memungkinkan pengunjung melihat secara langsung proses memasak hingga penyajian hidangan ikonik yang akan disuguhkan oleh para koki ternama.

Jangan lewatkan juga Food For Thought, sebuah sesi diskusi yang menarik untuk menggali wawasan. Peluang bertukar bagi konsumen dan produsen, membangun jaringan, serta mengupayakan industri kuliner yang dinamis dan berkelanjutan.

Janet memastikan festival kuliner tahun ini akan menjadi perayaan kuliner kaki lima dan kekayaan gastronomi. "Nantikan program luar biasa yang akan menyoroti keagungan lanskap kuliner Indonesia,” tambahnya.

Sebagai informasi, tiket Festival akan mulai dijual pada bulan Maret 2024. Sementara tiket untuk beberapa program, seperti Spesial Spesial dan Masterclass akan diluncurkan pada bulan April 2024.

Pilihan editor: Ubud Food Festival 2023, Ini Deretan Chef Kelas Dunia yang Akan Tampil