13 Acara yang Pernah Digelar JIS Mulai Pertandingan Sepak Bola, Konser Musik, hingga Kampanye Akbar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan Capres 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memilih Jakarta Internasional Stadium atau JIS untuk kampanye terakhir pada Sabtu, 10 Februari 2024.

Juru bicara tim Anies-Cak Imin Iskandar atau Timnas Amin, Irwan Tarigan, mengklaim jumlah masyarakat yang berkumpul kampanye akbar di kawasan jakarta Utara itu sebanyak 3 juta orang. Kami perkiraan yang positif hadir adalah 3 juta orang," kata Iwan.

JIS diresmikan Anies Baswedan kala menjabat Gubernur DKI Jakarta pada Ahad, 24 Juli 2022. Stadion bertaraf internasional itu rampung sejak direncanakan pembangunannya pada 2008 oleh Gubernur saat itu, Fauzi Bowo. Setelah sempat tertunda beberapa kali, pembangunannya terealisasi pada 14 Maret 2019 dan dibuka sejak 13 April 2022.

Usai diresmikan, JIS menjadi salah satu tempat yang kerap dijadikan lokasi berlangsungnya sejumlah aktivasi-aktivasi, termasuk kegiatan besar bertaraf internasional. Berikut sejumlah kegiatan yang pernah dilangsungkan di JIS:

1 Grand opening sekaligus laga Persija Jakarta vs Chonburi FC

Bersamaan dengan peresmian JIS pada 24 Juli 2022, stadion tersebut untuk kali pertama digunakan untuk laga tanding Persija Jakarta vs Chonburi FC asal Thailand. Selain seremonial pembukaan dan laga uji coba, juga ada hiburan dari berbagai musisi Tanah Air. Sederet artis papan atas turut meramaikan peresmian JIS, antara lain Dewa 19 dan Virzha, Kotak Band, serta Setia Band.

2. Kejuaraan Remaja Internasional

JIS juga pernah jadi lokasi Ajang International Youth Championship (IYC) atau Kejuaraan Remaja Internasional yang digelar pada 13-19 April 2022. Saat itu JIS baru dibuka namun belum diresmikan oleh Anies Baswedan. IYC merupakan turnamen sepak bola yang melibatkan klub-klub besar dunia. Helatan di JIS itu untuk mengkampanyekan kesuksesan Indonesia dalam penanganan COVID-19.

3. Lokasi syuting MV See You Bye-bye, JD Eleven

Grup musik dangdut JD Eleven memilih JIS sebagai lokasi syuting untuk video klip single terbaru mereka “See You Bye Bye”. JD Eleven beranggotakan jebolan Dangdut Academy, digawangi oleh Ridwan, Hari, Randa, Gunawan dan Faul.

4. Lokasi Perayaan Jakarta Hajatan ke-495

JIS menjadi tempat dilangsungkannya Jakarta Hajatan ke-495 pada 25 Juni 2022. Perayaan ini dimeriahkan sejumlah musisi Tanah Air, seperti grup band Padi, Ungu dan Wali, serta penyanyi solo Reza Artamevia, Mahalini, Lea Simanjuntak, Saykoji dan Kojek. Acara ini dipandu oleh Choky Sitohang dan Astrid Tiar.

5. Penyelenggaraan Salat Idul Fitri dan Idul Adha 2022

JIS menjadi tempat yang dipilih Pemprov DKI Jakarta untuk menggelar Salat Idul Fitri dan Idul Adha. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kepala UPT Korpri DKI Jakarta Amirudin. Menurut Amirudin, kapasitas jemaah salat Idul Adha di JIS diperkirakan bakal sama dengan kapasitas jemaah salat Idul Fitri 2022. JIS mampu menampung sekitar 20.000 jemaah. “(Kapasitas jemaah) estimasi hampir sama dengan Idul Fitri kemarin,” kata dia.

6. Jisphoria

Jisphoria adalah konser yang dilaksanakan pada 1 Oktober 2022 di JIS. Konser ini dihadiri bintang K-pop iKON dan musisi ternama Indonesia seperti JKT48, Lyodra, SMASH dan Andmesh Kamaleng. Jisphoria termasuk salah satu konser yang digelar usai pandemi covid Covid-19 yang melanda sejak 2020.

7. Konser Dewa 19

Pada 4 Februari 2023 grup band legendaris Dewa 19 menggelar konser bertajuk “Konser Pesta Rakyat 30 Tahun Dewa 19 Berkarya” di JIS. Dikutip dari Antara, Konser tersebut berhasil mengumpulkan sekitar 75.000 penonton, termasuk Prabowo Subianto dan Ridwan Kamil. Dalam konser itu, penjagaan berlapis dilakukan oleh Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) dengan 2.174 personel dibantu 100 personel TNI dan 100 petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

8. Semangat Merah Putih

JIS juga dijadikan lokasi Ajang Key visual Semangat Merah Putih yang berlangsung pada 18-19 Agustus 2023. Kegiatan ini diisi serangkaian acara, seperti pemutaran film, pameran lukisan, dan beragam acara olahraga lainnya yang bisa dinikmati masyarakat secara gratis. Selain itu, terdapat pula games-games menarik serta festival makanan.

9. Opening Ceremony Porseni BUMD 2023

Lapangan Latih JIS menjadi venue upacara pembukaan atau opening ceremony Pekan Olahraga dan Seni Badan Usaha Milik Daerah (Porseni BUMD) pada 8 Agustus 2023. Porseni BUMD mempertandingkan beberapa cabang olahraga seperti futsal, basket, dan badminton. Selain itu, ada juga pertandingan e-Sport Mobile Legend dan lomba menyanyi. Sebanyak 13 BUMD dan empat perusahaan patungan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

10. Piala Dunia U17

JIS menjadi salah satu venue untuk perhelatan Piala Dunia U17, selain di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Stadion Si Jalak Harupat Bandung, dan Stadion Manahan Solo. JIS menjadi stadion dengan penyelenggaraan pertandingan terbanyak, yakni 16 pertandingan dari fase grup pada 11 November 2023 hingga babak perempat final pada 24 November 2023.

11. Festival Musik dan Budaya Anak Indonesia

Pada 9-10 Desember 2023, kelompok musik Simfoni Bintang Kecil menggelar “Festival Musik dan Budaya Anak Indonesia di JIS. Festival tersebut bertujuan menjadi ruang edukasi dan berekspresi bagi anak-anak sekaligus menumbuhkan budaya cinta Tanah Air pada diri mereka. Kegiatan ini diisi anak-anak sekolah SD, SMP, hingga SMA/sederajat dari Jakarta dan luar Jakarta. Selain itu, sanggar-sanggar seni juga turut memeriahkan acara tersebut.

12. Golden Disc Awards ke-38

Golden Disc Awards ke-38 sukses digelar di JIS pada Sabtu, 6 Januari 2024. Acara penghargaan musik tahunan itu dihadiri sejumlah Grup Korea Selatan, termasuk NewJeans, Stray Kids, SEVENTEEN, ENHYPEN, IVE, LE SSERAFIM, TOMRROW X TOGETHER (TXT), hingga STAYC. Golden Disc Awards merupakan ajang penghargaan musik besar tahunan Asosiasi Industri Musik Korea Selatan yang menghormati pencapaian dalam industri musik lokal. Ini bertujuan untuk mempromosikan kreativitas budaya populer, menemukan artis baru, dan berkontribusi pada pertumbuhan industri musik.

13. Konser Twice

Pada 23 Desember 2023, Twice menggelar konser di Jakarta International Stadium atau JIS. Konser Twice 5th World Tour Ready to Be ini dihadiri oleh sembilan anggota, yaitu Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung, dan Tzuyu. Lagu yang dibawakan, antara lain Set Me Free dan I Can’t Stop Me. Twice adalah grup K-Pop bentukan JYP Entertainment. Twice debut pada 20 Oktober 2015.

KHUMAR MAHENDRA | HENDRIK KHOIRUL MUHID | MARVELA | YUNIA PRATIWI | RACHEL FARAHDIBA REGAR | ANTARA

Pilihan Editor: Anies-Cak Imin Apresiasi Pendukungnya di JIS Tak Dibayar dan Rela Keluar Biaya Sendiri