5 Acara Anti Hari Valentine di Bangkok, Cocok untuk Para Jomblo

TEMPO.CO, Jakarta - Di Bangkok, terdapat acara yang tujuannya berlawanan dengan perayaan Hari Valentine, yaitu Anti-Valentine’s Day. Acara-acara tersebut diadakan berbarengan dengan hari Valentine mengusung tema utama love yourself atau mencintai diri sendiri.

Menjelang tanggal 14 Februari, mereka yang memiliki pasangan pasti sudah mulai mempersiapkan diri untuk merayakan Hari Valentine. Lalu, bagaimana dengan mereka yang masih berstatus lajang? Maka, berkunjung ke Bangkok adalah jawabannya.

Mereka dapat menikmati berbagai acara Anti-Valentine yang dirancang untuk merayakan cinta akan diri sendiri, kemandirian, dan kegembiraan tanpa terikat dengan siapapun. Seperti dilansir dari laman Travel+Leisure Asia, berikut beberapa acara Anti-Valentine di Bangkok

1. Pesta Piyama Fiesta Siesta di Bar.Yard

Salah satu acara Anti-Valentine’s Day adalah pesta piyama di Bar. Yard. Untuk mengikuti pesta ini, peserta diminta untuk mengenakan piyama paling nyaman yang dipunya. Di dalam rangkaian acaranya peserta berkesempatan memenangkan hadiah luar biasa, termasuk sesi spa dan menginap satu malam dengan suasana yang mewah. Semua itu bisa diikuti tanpa harus mengeluarkan sepeser uang pun.

2. Pesta Anti-Valentine 'El Cupido Stupido' di Havana Social Bangkok

Hari Valentine identik dengan Cupid, salah satu dewa dari mitologi Romawi yang melambangkan cinta, gairah, dan ketertarikan. Nama pesta ini diambil dari penolakan terhadap kehadiran Cupid yang biasa hadir untuk menjadikan dua orang sebagai pasangan. Dipandu oleh DJ Henry Knowles yang memutar irama asyik disertai pertunjukan tari Latin yang menawan, pesta malam ini dimaksudkan untuk bersantai dan melepas stres bagi para jomblo. Pengunjung bisa mendapat tiket gratis jika datang sebelum pukul 8 malam.

3. 'Broken Records' di Siwilai Sound Club

Cinta memang terkadang terasa seperti rekaman rusak yang diulang-ulang, namun acara ini menawarkan hal baru yang terasa menyegarkan untuk para jomblo. Musisi live PETITE menyiapkan panggung untuk berdansa, baik sendiri maupun bersama teman, dari pukul 9 malam hingga selesai. Meskipun tidak gratis tetapi harga tiket masuknya masih masuk akal, yaitu sebesar 300-400 Baht atau sekitar 130 sampai 174 ribu rupiah saja.

4. Dating Myself di Oskar Bistro

Dating Myself menawarkan banyak makanan dan minuman lezat. Acara ini bisa diikuti siapapun untuk sekadar berkumpul dan mengobrol bersama. Selain itu bisa mendapat hidangan penutup atau sebotol anggur bersoda gratis, jika datang berkelompok yang terdiri dari empat orang. Karena tanggal 14 Februari tahun ini jatuh di hari Rabu, bertepatan dengan hari promo buy one get one dari Oskar Bistro.

5. Single to Mingle di The Deck Bangkok

Single to Mingle bertujuan untuk mempertemukan para jomblo dengan relasi-relasi baru. Pengunjung bisa mendapatkan minuman selamat datang gratis dan nikmati happy hour spesial sepanjang malam. Mengikuti pesta ini adalah pilihan terjangkau bagi para jomblo yang ingin bersuka ria sendirian ataupun menjalin koneksi baru.

HANIN MAEWAH NURKHOIRANI

