Lionel Messi Kembali Promosikan Pariwisata Arab Saudi, Ada Apa Saja?

TEMPO.CO, Jakarta - Bintang sepak bola Argentina, Lionel Messi, kembali digandeng Arab Saudi untuk membuat promosi wisata negara tersebut. Messi yang sekarang bermain di klub sepak bola Inter Miami itu membintangi video promosi bertajuk Go Beyond What You Think.

Dalam video, Lionel Messi terlihat menendang bola dan meruntuhkan dinding untuk membuka pemandangan menakjubkan wisata di Arab Saudi yang selama ini tersembunyi.

Menurut keterangan pers dari Dewan Pariwisata Arab Saudi, kampanye ini berlandaskan pada wawasan konsumen, yang mengungkapkan bahwa masih ada kesalahpahaman umum mengenai destinasi tersebut, dan mengundang khalayak untuk merasakan transformasi budaya luar biasa dan dinamis yang terjadi di seluruh Arab Saudi.

Messi, dalam kemitraan berbayar dengan Visit Saudi, membagikan video kampanye tersebut di akun Instagram-nya. Dia mengajak wisatawan yang telah mengunjungi Arab Saudi untuk berbagi pengalaman dan orang lain untuk menjelajahi negara tersebut.

Pegunungan Aseer, Arab Saudi, salah saru destinasi wisata yang dipromosikan Lionel Messi dalam videonya (Instagram/@leomessi)

Tempat wisata dalam video Messi

Video tersebut menampilkan pemandangan alam Arab Saudi, termasuk Laut Merah, pegunungan hijau Aseer, daerah Tabuk yang tertutup salju, kota pesisir Jeddah, dan ibu kotanya, Riyadh.

Atraksi yang disorot dalam video antara lain Diriyah E-Prix, taman hiburan Riyadh Season, penerbangan balon udara AlUla, dan acara musik MDL Beast. Messi merayakan tim nasional sepak bola wanita Arab Saudi, atlet motorsport Dania Akeel, DJ Cosmicat, dan Rayyanah Barnawi, wanita Saudi pertama yang ke luar angkasa.

Kampanye pariwisata pada 2023

Pada 2023, Messi membagikan foto perjalanannya ke Diriyah di Arab Saudi, sebagai bagian dari kewajiban kontraknya terkait kemitraannya dengan otoritas pariwisata negara tersebut. Kemitraan ini disebut bernilai $25 juta atau Rp391 miliar selama tiga tahun, menurut laporan surat kabar.

Arab Saudi memiliki rencana berani senilai $800 miliar atau sekitar Rp12.500 triliun untuk menata ulang dan membentuk kembali negaranya sebagai pusat pariwisata di Timur Tengah. Mereka akan membangun jalan baru, bandara, lapangan golf, terminal kapal pesiar, dan kota-kota baru.

Ini adalah bagian dari rencana Visi 2030 Saudi untuk mendiversifikasi perekonomian. Mereka tak ingin lagi bergantung pada minyak bumi, tetapi ingin membagi sumber pemasukan dari pariwisata.

TOUR AND TRAVEL WORLD | SKIFT

