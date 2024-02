Libur Tahun Baru Imlek, Berikut Rekomendasi 6 Destinasi Kawasan Chinatown di Bandung

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 2017, Ridwan Kamil selaku Wali kota Bandung telah meresmikan Chinatown yang sangat kental dengan nuansa Pecinan di Jalan Kelenteng Kota Bandung, Jawa Barat.

Keunikan lain yang dimiliki oleh Chinatown ini adalah perpaduan nuansa khas Tiongkok dan Sunda dalam satu tempat. Dengan keunikan tersebut, diharapkan dapat memperkuat identitas Bandung dengan keragaman yang ada di dalamnya.

"Mudah-mudahan keberagaman ini menjadi inspirasi untuk Indonesia. Bahwa Indonesia di 72 tahun merdeka, kekuatannya lahir dari keberagaman," katanya.

Kawasan Chinatown dapat menjadi salah satu destinasi wisata yang dapat dikunjungi ketika berlibur. Di dalam kawasan ini memiliki 77 kios yang berasal dari usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Kota Bandung seperti kuliner, pakaian, hingga kerajinan tangan. Namun, saat ini kawasan tersebut sudah tidak menjadi destinasi wisata akibat pandemi Covid-19 saat itu.

Ada opsi lain yang dapat memenuhi keinginan Anda untuk menjelajahi kawasan pecinan yang ada di Bandung, saat libur tahun baru imlek ini. Berikut adalah destinasi pecinan yang dapat Anda jelajahi

1. Warung Kopi Purnama

Warung Kopi Purnama menjadi salah satu warung kopi tertua yang berdiri sejak 1930. Warung kopi ini terletak di Jalan Asia Afrika Bandung dan didirikan oleh Yong A Thong, lelaku asal Medan yang memperkenalkan kopi tiam di Bandung.

Warung Kopi Purnama sampai saat ini sudah dikelola oleh 4 generasi. Warung kopi ini buka mulai pukul 07.00 sampai dengan 22.00 dan menyajikan berbagai menu makanan dan minuman. Tempatnya yang terasa hangat bagai rumah dapat dijadikan pilihan untuk sarapan atau bersantai.

2. Pabrik Kopi Aroma

Sama seperti Warung Kopi Purnama, pabrik kopi ini didirikan oleh Tan How Sian sejak 1930. Sampai saat ini usaha kopinya tersebut memiliki banyak peminat. Walaupun sekilas tidak seperti pabrik kopi pada umumnya, tempat ini akan dikenal karena memiliki aroma kopi yang khas dan mudah ditemukan.

Tidak hanya pabrik, Pabrik Kopi Aroma juga membuka toko kopi yang dapat dinikmati mulai pukul 08.00 pagi. Toko Kopi ini terletak di Banceuy dan saat ini dikelola oleh generasi kedua Tan How Sian, Widyapratama. Jika Anda ingin mencoba ragam kopi dari Pabrik Kopi Aroma, Anda harus datang lebih awal dan rela antre lama demi mendapatkan kopi dari Pabrik Kopi Aroma.

3. Baba Kuya

Baba Kuya merupakan toko obat herbal dan jamu tradisional khas cina yang sudah berdiri sejak 1800 an oleh Tan Sie How. Tempatnya berada di jalan Pasar Barat no 44 atau tepatnya di samping belakang Pasar Baru. Dengan adanya perkembangan zaman, toko Baba Kuya juga menyediakan pengobatan secara modern

4. Eng Seng Tjan

Dilansir dari dari akun sosial media tiktok mairanisaa dalam perjalanannya bersama ceritabandung, Eng Seng Tjan juga merupakan salah satu toko obat herbal cina yang sudah lama berdiri di Bandung. ceritabandung merupakan layanan wisata yang menyediakan program pecinan discovery.

5. Cakue dan Bapiah Osin

Warung Cakue dan Bapiah Osin sudah berdiri sejak 1934 dan hanya buka pada 07.00 sampai dengan 11.00 siang. Pelayanan dilakukan pada pagi hari dengan tujuan melayani para pembeli yang biasanya sarapan dengan bubur kacang tanah atau hokkian

6. Masjid Al-Imtizaj

Dilansir dari dari akun sosial media tiktok mairanisaa dalam perjalanannya bersama ceritabandung, Masjid Al-Imtizaj merupakan salah satu masjid di Bandung yang memiliki arsitektur khas tionghoa. Masjid ini terletak di Jalan ABC, Braga, Sumurbandung, Bandung .





ADINDA ALYA IZDIHAR | DWI RENJANI I TULUS WIDJANARKO

Pilihan Editor: Menyusuri Pecinan di Bandung, Ada Kopi Sampai Baba Kuya