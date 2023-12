Mengintip Kemewahan Amankila Bali, Resor Tempat Pernikahan BCL dan Tiko Aryawardhana

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bunga Citra Lestari atau BCL menikah dengan Tiko Aryawardhana di Bali pada Sabtu, 2 Desember 2023 di Bali. Pasangan itu memilih lokasi pernikahan di resor Amankila yang berada di Kecamatan Manggis, Karangasem.

Resor mewah dari Aman Group ini terkenal dengan panoramanya yang indah. Berada di antara pantai di Selat Lombok dan lereng Gunung Agung yang dianggap suci, wisatawan yang menginap di sini merasakan nuasa alam Bali yang benar-benar alami. Jalan setapaknya yang dilapisi bunga kamboja melewati puncak pohon, suite panggung menawarkan pemandangan spektakuler di lereng bukit, sementara kolam renang tanpa batas tiga tingkat mengalir di tengah resor dan Beach Club mengarah ke pantai pribadi berpasir hitam.

Berjarak 90 menit dari Bandara I Gusti Ngurah Rai di Denpasar, resor ini sering menjadi pilihan para selebritas Hollywood menginap saat liburan ke Pulau Dewata. David Beckham beserta keluarganya pernah menginap di resor ini pada 2007.

Setiap suite di resor ini dibangun teerpisah dirancang sebagai beach house. Dengan atap alang-alang dan dikelilingi oleh pohon kamboja, masing-masing suite di resor memiliki kamar tidur besar dengan jendela bergambar, kamar mandi dalam, dan teras yang luas. Beberapa suite di antaranya memiliki kolam renang pribadi.

Amankila (aman.com)

Naik perahu dan snorkeling

Selain tempat menginap, resor ini juga menawarkan pengalaman menarik di perairan untuk para tamunya. Dua perahu tradisional Amankila tersedia bagi para tamu untuk menjelajahi keajaiban Selat Lombok. Di laut ini juga terdapat beberapa lokasi snorkeling dan menyelam terbaik di Bali Timur, termasuk Manta Point dan Crystal Bay.

Resor ini mencerminkan nuansa tradisional Bali, bukan hanya desain interior dan eksteriornya. Makanan yang disajikan diklaim menggunakan bahan-bahan berkelanjutan, menggunakan produk musiman. Menu yang yang ditawarkan mencerminkan kekayaan tanah vulkanik Bali, kekayaan perairannya, dan kreativitas para koki resor.

Amankila Resor di Bali (aman.com)

Tempat pernikahan

Terletak di Bali Timur, Amankila menjadi salah satu pilihan tempat di Bali untuk perayaan pribadi seperti pernikahan. Resor ini memiliki tiga venue untuk acara, antara lain The Restaurant, The Terrace, dan The Coconut Grove di tepi pantai yang dramatis dengan pemandangan Selat Lombok yang indah.

Dilansir dari situsnya, resor ini menyiapkan aspek-aspek penuh makna dari tradisi dan budaya Bali yang mengilhami setiap acara. Ritual mandi penyucian Mandi Lulur dapat dimasukkan ke dalam persiapan pernikahan, sedangkan ruang acara diberkati dengan kehadiran penjor (bendera bambu) yang melambangkan Gunung Agung. Musik tradisional menjadi latar pesta dan resepsi, dan tarian klasik, baik Oleg Tambulilingan yang romantis atau Legong yang halus, menghibur para tamu.

