Daftar Negara yang Ada Pertunjukan Kembang Api untuk Libur Tahun Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Tahun 2023 akan segera berakhir dan seluruh masyarakat di dunia akan mulai menyambut kedatangan tahun baru 2024. Pergantian tahun menjadi salah satu momen yang spesial dan ditunggu-tunggu banyak orang. Momen ini kerap dimaknai sebagai harapan baru untuk tahun yang akan datang.

Pergantian tahun juga identik dengan liburan bersama keluarga dan teman terdekat. Bahkan, tak sedikit orang yang memilih merayakan momen ini dengan berlibur ke luar negeri dan menikmati kemeriahan pesta kembang api. Melansir dari berbagai sumber, terdapat sejumlah negara di belahan dunia lain yang memiliki pertunjukan kembang api di malam tahun barunya.

Lantas, apa saja daftar negara yang punya pertunjukan kembang api untuk liburan tahun baru? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

1. Sydney, Australia

Salah satu negara yang punya pertunjukan kembang api untuk libur tahun baru adalah Australia. Adapun destinasi wisata paling populer dari negara ini Sydney yang memiliki banyak pertunjukan kembang api di malam pergantian tahun.

Melansir dari laman Pando Trip, dua pertunjukan kembang api malam tahun baru terbesar di Sydney berlangsung di sekitar Pelabuhan Sydney, tepatnya di sekitar Jembatan Pelabuhan Sydney dan Gedung Opera Sydney. Beberapa lokasi terbaik untuk menyaksikan pertunjukan kembang apinya adalah di Shark Island, Clark Island, Me-Mel atau Goat Island, dan Sydney Botanic Garden.

2. Dubai, Uni Emirat Arab

Selama beberapa tahun terakhir, Dubai di Uni Emirat Arab telah memenangkan banyak penghargaan untuk pertunjukan kembang api dan memecahkan sejumlah rekor baru. Selain itu, Burj Khalifa yang merupakan gedung pencakar langit paling mengesankan di dunia juga menjadi daya tarik utama dengan pertunjukan cahayanya. Beberapa tempat yang bisa dikunjungi untuk melihat pertunjukan kembang api di Dubai adalah di The Palm, Burj AL-Arab, Al Seef, dan Burj Park.

3. Rio de Janeiro, Brasil

Brasil menjadi salah satu negara yang memiliki pertunjukan kembang api paling ditunggu saat malam tahun baru. Bahkan, pertunjukan yang digelar di lepas Pantai Copacabana, Rio de Janeiro, selalu berhasil membuat rekor jumlah penonton yang hadir. Biasanya, pertunjukan kembang api di Pantai Copacabana ini akan berlangsung sekitar 15-20 menit.

4. Paris, Prancis

Dikenal sebagai kota yang romantis, Paris, Prancis, juga memiliki pertunjukan kembang api yang populer. Namun, pertunjukan itu tidak berlangsung di sekitar Menara Eiffel, melainkan di Champs Elysée di Arc de Triomphe. Biasanya, wali kota setempat akan mengumumkan pertunjukan sinar laser dan kembang api di pertengahan November setiap tahunnya.

5. New York, Amerika Serikat

Amerika Serikat masuk dalam daftar negara yang punya pertunjukan kembang api untuk libur tahun baru. Terdapat beberapa kota yang bisa dikunjungi untuk menikmati pertunjukan tersebut. Namun, destinasi wisata yang paling populer adalah Times Square yang berada di New York. Adapun tempat paling strategis untuk menginap dan mengunjungi Times Square adalah Renaissance New York Times Square dan The Knickerbocker.

6. Taipei, Taiwan

Taiwan turut serta memeriahkan malam tahun baru dengan pertunjukan kembang api. Tempat yang paling populer di negara tersebut adalah Taipei 101. Menjelang pergantian tahun, wilayah di sekitar Taipei 101 akan menjadi pusat perhatian wisatawan karena berbagai pertunjukan yang berlangsung, termasuk penampilan dari para artis ternama Taiwan. Tempat terbaik untuk menikmati pertunjukan kembang apinya adalah di depan Balai Kota dan di Balai Peringatan Sun Yat-Sen.

7. London, Inggris

Jika ingin menikmati pertunjukan kembang api di Inggris maka perlu membuat rencana dari jauh-jauh hari. Pasalnya, banyak pertunjukan kembang api yang membutuhkan pemesanan tiket secara khusus. Beberapa tempat yang memiliki pertunjukan terbaik adalah di Tepi Selatan Sungai Thames, London Eye, Jembatan Westminster, dan Jembatan Jembatan Waterloo.

8. Bangkok, Thailand

Salah satu destinasi wisata yang paling terkenal di Thailand saat malam tahun baru adalah Sungai Chao Phraya. Sungai yang berlokasi di depan pusat perbelanjaan Asiatique ini memiliki pertunjukan kembang api utama di Bangkok. Selain itu, River Park ICONSIAM juga menambah kemeriahan pergantian tahun dengan rangkaian pertunjukan musik dan tarian yang berlangsung dari sore hingga malam.

9. Edinburgh, Skotlandia

Orang Skotlandia terkenal dalam dua hal, yakni penyulingan wiski terbaik dan perayaan malam tahun barunya. Saat tahun baru, jalanan di Edinburgh, Skotlandia, akan berubah menjadi tempat pesta, mulai dari diskotik luar ruangan, pertunjukan live musik, konser cahaya lilin di katedral, hingga pertunjukan kembang api di benteng Kastil Edinburgh.

Bagi yang suka berkumpul dengan teman-teman atau keluarga, ada beberapa rekomendasi tempat yang bisa dikunjungi, antara lain Castle Street, George Street, Calton Hill, hingga North Bridge.

10. Reykjavik, Islandia

Daftar negara yang punya pertunjukan kembang api untuk libur tahun baru selanjutnya adalah Islandia. Negara ini memiliki pertunjukan kembang api malam tahun baru terbesar di dunia dalam rangkaian acara festival akhir tahun di Reykjavik. Selain itu, acara festival itu juga kerap digunakan untuk mengumpulkan uang bagi Ice-Sar, layanan pencarian dan penyelamatan negara.

Ada banyak tempat di Reykjavik, Islandia yang bisa dikunjungi untuk menyaksikan pertunjukan kembang api di malam tahun baru, di antaranya adalah taman kota, Museum Perlan, dan Gereja Hallgrimskirkja.

PANDO TRIP | ANTARANEWS

