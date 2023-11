8 Restoran Bawah Laut di Maladewa, Makan di Tengah Terumbu Karang dan Ikan Warna-warni

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Seperti di dunia fantasi, Maladewa menawarkan pengalaman unik makan di restoran bawah laut. Tamu duduk sambil menikmati makanan favorit di tengah Samudera Hindia. Pemandangan biota laut yang berwarna-warni memanjakan mata. Pengalaman ini melengkapi liburan di negara kepulauan yang terkenal dengan atol karang dan penginapan di atas lautnya yang memesona.

Inilah restoran yang menawarkan pengalaman unik makan di bawah laut Samudra Hindia yang dilansir dari Times of India.

1. Ithaa Undersea Restaurant (Conrad Maldives Rangali Island)

Ithaa adalah restoran bawah laut yang seluruhnya terbuat dari kaca pertama di dunia. Restoran ini terletak sekitar 5 meter di bawah permukaan laut dan menawarkan pemandangan 180 derajat kehidupan karang yang berwarna-warni.

2. OZEN by Atmosphere at Maadhoo - M6m

Restoran bawah air lainnya bernama M6m. M6m adalah singkatan dari Minus Six Meters. Tempat ini menawarkan perpaduan masakan internasional dengan pemandangan bawah laut yang indah.

Subsix, Niyama Private Islands Maldives (Instagram/@niyamamaldives)

3. Subsix (Niyama Private Islands Maldives)

Subsix adalah klub malam dan restoran bawah air yang terletak 6 meter di bawah permukaan laut. Para tamu dapat menikmati santapan gourmet dan menikmati kehidupan laut yang dinamis.

4. Subaquatic Restaurant (You & Me by Cocoon Maldives)

Restoran ini memiliki ruang makan unik yang sebagian terendam. Para tamu dapat menikmati makanan ditemani ikan-ikan yang berenang di sekitarnya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

5. OZEN Reserve Bolifushi's M6m (OZEN Reserve Bolifushi)

Restoran bawah air ini menawarkan pengalaman bersantap mewah dengan pemandangan taman karang yang menakjubkan.

6. Underwater Restaurant at Conrad Maldives Rangali Island

Selain Ithaa, Conrad Maldives Rangali Island juga dilengkapi restoran bawah air dengan konsep serupa. Para tamu dapat bersantap sambil dikelilingi keindahan alam bawah laut.

7. SEA Underwater Restaurant (Anantara Kihavah Maldives Villas)

SEA merupakan gudang wine dan restoran bawah air yang memberikan pengalaman bersantap berkesan bagi para tamu sambil menikmati pemandangan Samudera Hindia.

8. 5.8 Undersea Restaurant (Hurawalhi Island Resort)

Restoran ini diberi nama berdasarkan kedalamannya di bawah permukaan laut, 5,8 meter. 5.8 juga merupakan restoran bawah air yang seluruhnya terbuat dari kaca terbesar di dunia.

Pilihan Editor: Jumlah Wisatawan di Negara Ini Empat Kali Lebih Banyak daripada Penduduknya