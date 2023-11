Bukan Hanya Sejarah, Vietnam juga Punya 7 Pantai yang Memesona

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Vietnam terkenal dengan wisata sejarahnya. Tak banyak yang mengetahui bahwa negara di Asia Tenggara ini juga memiliki bentang alam dan pantai yang indah.

Dari desa nelayan yang ramai, hingga pasir putih bersih, garis pantai Vietnam menawarkan banyak keunikan. Inilah beberapa destinasi pantai terbaik di Vietnam yang memiliki pesona dan daya tarik tersendiri.

1. Nha Trang

Nha Trang sering disebut sebagai "Riviera Laut Cina Selatan." Dengan perairan berwarna biru kehijauan, pantai ini ditumbuhi pohon palem, tempat ini merupakan salah satu destinasi populer di Vietnam. Tempat ini juga terkenal dengan kehidupan malamnya yang semarak, dan resor mewah yang berjajar di sepanjang garis pantai.

2. Phu Quoc

Juga dikenal sebagai Pulau Mutiara, Phu Quoc adalah pulau terbesar di Vietnam, dan surga tropis. Dikelilingi oleh hutan lebat, pantai ini menampilkan pantai berpasir putih, serta terumbu karang yang indah, tempat ini adalah tempat terbaik bagi mereka yang mencari relaksasi dan petualangan. Long Beach dan Bai Sao adalah salah satu bentangan garis pantai paling terkenal di pulau ini.

3. Mui Ne

Bagi yang mencari pengalaman pantai yang unik, Mui Ne bisa jadi pilihan. Dengan pemandangan bukit pasir merah putih yang indah, pengunjung seolah-olah telah melangkah ke dunia yang berbeda. Lalu ada The Fairy Stream, sungai tenang yang berkelok-kelok melewati formasi pasir merah putih yang semakin menambah keindahan alam Mui Ne.

4. Da Nang

Kota pantai yang tenang ini terkenal karena pantainya yang indah seperti Non Nuoc dan banyak lagi. Pegunungan Marmer, yang merupakan gugusan bukit kapur dengan pagoda dan gua, menambah daya tarik budaya di wilayah tersebut.

5. Hoi An

Meskipun Hoi An terkenal dengan jalan-jalannya yang diterangi lentera dan kota kunonya, Hoi An juga menawarkan liburan pantai yang indah kepada pengunjungnya. Pantai An Bang ditempuh dengan bersepeda singkat dari kota, menawarkan lingkungan yang tenang dengan pasir keemasan dan air yang jernih. Pantai ini dipenuhi dengan kafe dan restoran tepi pantai yang menawan.

6. Con Dao

Jika menginginkan pengalaman pantai yang lebih terpencil dan murni, tempat ini akan memenuhi syarat. Permata tersembunyi ini dilengkapi dengan pantai yang belum terjamah, hutan lebat, dan terumbu karang. Pengunjung juga bisa menjelajahi situs-situs bersejarah di sini, termasuk penjara-penjara zaman kolonial Perancis.

7. Vung Tau

Ini adalah kota pesisir indah di dekat Kota Ho Chi Minh, dan menjadi tempat liburan akhir pekan yang populer bagi penduduk setempat. Back Beach dan Front Beach menawarkan suasana yang kontras. Back Beach terkenal dengan suasananya yang ramai dengan kedai makanan laut dan olahraga air, sedangkan Front Beach menyediakan lingkungan yang lebih santai dengan kawasan pejalan kaki di tepi pantai.

8. Quy Nhon

Terletak di provinsi Binh Dinh, kota pesisir ini memiliki suasana santai, dan merupakan rumah bagi beberapa pantai yang masih asli. Hal paling menarik dari tempat ini adalah Pantai Ky Co, dengan airnya yang jernih dan pasir putihnya. Pemandangan pantai juga dilengkapi dengan menara dan pagoda Cham yang merupakan pemandangan yang sayang dilewatkan di Vietnam.

