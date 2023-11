Kapal Pesiar Ini Berlayar ke Karibia Khusus untuk Para Penggemar Taylor Swift

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Taylor Swift jadi pembicaraan sepanjang tahun ini berkat konser The Eras Tour yang sukses besar. Para Swifties, sebutan untuk penggemar Swift, membantu mendongkrak $5,7 miliar atau lebih dari Rp88 triliun ke perekonomian Amerika Serikat dengan menonton konser tersebut. Dan kini, mereka bisa liburan di kapal pesiar yang berangkat ke Bahama, Karibia, yang dirancang khusus untuk Swifties.

Agen perjalanan Marvelous Mouse Travels mengumumkan bahwa mereka menyewa kapal pesiar Royal Caribbean International, Allure of The Seas, untuk pelayaran khusus Swifties yang disebut In My Cruise Era. Pelayaran ini berlangsung selama empat malam

Baca Juga: Donna Kelce Puji Taletna Taylor Swift Usai Menonton Film Konser The Eras Tour

“Bergabunglah bersama kami saat kami merayakan semua hal tentang Taylor, mendapatkan teman baru, berdandan sesuai era favorit kita, bertukar gelang persahabatan, dan menikmati semua yang ditawarkan kapal luar biasa ini,” demikian pengumuman yang dibuat perusahaan itu di halaman pemesanan liburannya. “Pelayaran ini untuk semua penggemar, jadi ajaklah sahabatmu, ibu dan ayahmu, bayi penggemarmu, dan jika kamu membutuhkan seseorang untuk diajak sekamar, posting di halaman kami dan tanyakan!”

Pelayaran tersebut berangkat dari Miami pada 21 Oktober 2024, yang juga merupakan hari setelah malam terakhir konser Teh Eras Tour Swift di Miami. Kemudian akan menuju Perfect Day di Coco Cay (pulau pribadi Royal Caribbean) sebelum menuju ke Nassau, ibu kota Bahama, dan kembali ke Miami.

Pelayarannya mencakup pesta koktail selamat datang, pesta dansa dan karaoke bertema Taylor, trivia, pesta bertema pakaian malam Eras, dan, tentu saja, pembuatan gelang persahabatan. Pelayaran ini terbukti cukup populer, terbukti kamar Boardwalk Balcony sudah terjual habis. Namun, masih ada ruang di kapal, termasuk kamar interior, yang dapat menampung dua orang dengan harga mulai dari $1,573 (sekitar Rp24,4 juta), dan kamar Oceanview Balcony, yang juga dapat menampung dua orang dengan harga $1,967 (sekitar Rp30 juta).

Baca Juga: Momen Pertemuan Perdana Britney Spears dan Taylor Swift 20 Tahun Lalu

Swift saat ini sedang melanjutkan The Eras Tour di Amerika Selatan dan tampil di Brasil hingga 26 November. Pelantun “Cruel Summer” itu kemudian akan istirahat dari tur selama beberapa bulan hingga ia tampil di Tokyo Dome di Jepang pada Februari 2024.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Pada Selasa, musisi tersebut mengumumkan bahwa dia memperpanjang tur, dengan dua pertunjukan tambahan pada 2024 di Stadion Wembley London pada 19 dan 20 Agustus dengan artis pembuka Paramore.

Pelayaran ini tidak berafiliasi dengan Taylor Swift, dia juga tidak akan muncul di kapal. Tapi siapa peduli? Semua Swifties ingin berkumpul dan merayakan berkakhirnya konser sang idola.

TRAVEL AND LEISURE | PEOPLE

Pilihan Editor: Royal Caribbean Cruises dan Puluhan Kapal Pesiar Internasional Bakal Singgah di Lombok