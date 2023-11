50 Tahun ITDC, Berawal dari Nusa Dua Bali sampai ke Mandalika dan The Golo Mori

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) merayakan 50 tahun perjalanannya pada Ahad 12 November 2023. Perusahaan member PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) / InJourney Group itu dikenal sebagai salah satu pelopor pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata terintegrasi di Indonesia.

Didirikan pada 1973 sebagai Bali Tourism Development Corporation (BTDC), ITDC telah mengubah The Nusa Dua, Bali, menjadi salah satu destinasi pariwisata kelas dunia.

Sejak awal pengembangannya pada 1974, The Nusa Dua telah menjadi tuan rumah berbagai event internasional, seperti pertemuan Tahunan IMF-World Bank 2018, KTT G20 2022 dan KTT Archipelagic and Island States (AIS) 2023. Saat ini, ITDC dipercaya untuk mengembangkan dan mengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Mandalika atau The Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan kawasan The Golo Mori di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Direktur Utama ITDC Ari Respati mengungkapkan kebanggaannya atas pencapaian di usia 50 tahun. "Lima dekade ini, ITDC telah menjadi pionir dalam mengubah lanskap pariwisata Indonesia, membawa kontribusi positif yang tak terhitung jumlahnya bagi negara," kata dia.

Pada 13-15 Oktober 2023 lalu, ITDC telah sukses menyelenggarakan Pertamina Grand Prix of Indonesia (Indonesian GP) di Pertamina Mandalika International Circuit di NTB. Event balap internasional ini menarik lebih dari 103.000 penonton dan memberikan dampak ekonomi nasional lebih dari Rp4,5 triliun selama tiga hari event berlangsung.

Selain itu, ITDC secara aktif mengundang investor lokal dan internasional untuk berpartisipasi dalam pengembangan KEK Pariwisata Mandalika. Sebagai wujud komitmen, ITDC telah menandatangani kerjasama investasi dengan empat investor pada 1 November 2023. Investasi ini melibatkan pengembangan berbagai fasilitas, termasuk Pacuan Kuda, Wibit Water Sport, Circuit Cafe, Mandalika Circuit Experience, dan Mandalika Racing Experience serta akomodasi.

Sementara The Golo Mori/Golo Mori Convention Center (GMCC) di NTT, adalah penugasan ketiga dari Pemerintah kepada ITDC, menjadi venue KTT ASEAN ke-42 pada Mei 2023. Melalui penyelenggaraan sejumlah event di kawasan The Nusa Dua, The Mandalika dan The Golo Mori, ITDC berupaya menciptakan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

SUPRIYANTHO KHAFID

