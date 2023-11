4 Event di Jakarta Minggu Ini, Kuliner hingga Lari Sehat

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Akhir pekan saat yang dinantikan banyak orang terutama para pekerja. Jika tak sempat keluar kota, ada beberapa acara menarik yang digelar di Jakarta selama akhir pekan.

Mulai dari festival makanan, festival lari sehat, dan festival pertemuan bagi para vegan di Jakarta. Berikut ini acara-acara menarik di Jakarta selama akhir pekan ini.

1. Festival Jajanan Sore

Akhir pekan ini, Anda bisa menyempatkan ke festival Jajanan Sore di Green Mall Sedayu, yakni tepatnya di Sky Lobby Green Sedayu Mall. Festival yang digelar mulai 26 Oktober hingga 12 November 2023 ini menghadirkan jajanan sore hari atau camilan.

Misalnya siomay, sate padang, sate taichan, tahu gejrot, rujak mangga, alpukat kocok, dan sebagainya. Selain itu ada beberapa jajanan yang bisa membuat Anda bernostalfgia, seperti es dawet, jasuke, es goyang kampoeng, kue ape, harum manis, dan kue cubit, kerak telor, dan masih banyak lagi.

2. Festival Jajanan Glodok

Seperti namanya, festival ini menghadirkan ragam kuliner yang biasanya ada di Pasar Glodok. Beberapa merek jajajan dapat ditemui seperti Aburi Hotate, Baso Goreng Gajah, Burger and Co, Butadon YES, Cempedak dan Jeruk Peras DD, Durian si Papi, Hu Jiao Bao, Jau Snack, Kuotie 19, LAO YOO, dan lainnya.

Selain makanan, ada juga workshop dari merek kecantikan Tutulo Ceramics, V Daily Beads, Amonibo, Najoe Studio, dan Bubblebliss. Festival Jajajan Glodok digelar di Tokyo Hub PIK 2, tepatnya berada di Roppongi Lane, dari tanggal 9 hingga 12 November 2023.

3. Eat Together, Eat Better!

Acara ini diselenggarakan oleh Vegan Indonesia, komunitas vegan terbesar di Indonesia, pada hari Minggu 12 November 2023 di ORVIA SCBD, Jakarta.. Eat Together, Eat Better! merupakan ajang pertemuan rutin untuk para vegan ataupun mereka yang ingin tahu tentang gaya hidup vegan. Sebelum datang silakan reservasi melalui situs webnya.

4. Healthies Run 2023

Setelah tertunda karena pandemi, Kementrian Kesehatan kembalii menggelar Healthies Run 2023. Acara ini sebagai kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS, melalui peningkatan aktivitas fisik serta dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional atau HKN, setiap tahunnya.

Healthies Run 2023 tahun ini digelar pada Minggu, 12 November 2023. Di mulai dari Aquatic Center, Kompleks Gelora Bung Karno, sepanjang 5.9 Kilometer sesuai rute yang telah ditentukan.

