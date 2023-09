11 Tempat Wisata Jakarta Terbaru 2023, Cocok Dikunjungi Saat Akhir Pekan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jelajahi Jakarta dengan mengunjungi berbagai tempat wisata terbaru yang super seru, mulai dari tempat kulineran, taman, sport theme, hingga museum. Kota Metropolitan dengan aktivitas supersibuk dan kepadatan penduduk yang sangat tinggi ini, ternyata menyimpan beragam tempat wisata indah yang bisa dikunjungi saat liburan tiba.

Deretan gedung tinggi, padatnya kendaraan, hingga polusi sudah menjadi pemandangan setiap hari yang menyesakkan. Namun kemudahan akses dan pilihan tempat wisata bisa didapatkan mulai dari harga ekonomis hingga superfantastis. Untuk itu, mari ketahui 11 wisata Jakarta terbaru 2023 yang cocok dikunjungi saat weekend berikut ini.

1. Imagispace

Baca Juga: Pemerintah Tambah 5 Alat Uji Emisi untuk Perluas Layanan di Jakarta

Tempat wisata terbaru di Jakarta yang wajib dikunjungi yakni Imagispace, area pameran seni digital dengan beragam instalasi seni dengan teknologi video super canggih dan kekinian. Bukan hanya instalasi super unik, tapi Imagispace juga memiliki pencahayaan warna dan bentuk cantik dan berlokasi di Plaza Senayan, Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora dengan harga tiket weekdays sebesar Rp 128.000 dan weekend sebesar Rp 138.000.

2. Aloha PIK

Pantai Indah Kapuk memiliki beragam tempat wisata dan kulineran yang tidak boleh ketinggalan untuk dikunjungi bersama dengan kerabat. Salah satunya adalah Aloha yakni tempat kulineran dengan nuansa bali seperti berada di beach club. Menariknya, Aloha PIK menyediakan beragam makanan halal dan non halal yang berada di tempat berbeda dan bisa dikunjungi setiap hari yang berlokasi di PIK 2, Jl. Laksamana Yos Sudarso, Dadap, Kosambi, Tangerang.

3. Wisata Mangrove Kapuk

Pengunjung menaiki perahu saat menyusuri Hutan Mangrove di Taman Wisata Alam Mangrove Angke Kapuk, Jakarta, Sabtu 24 September 2022. Pemprov DKI Jakarta mencatat hingga Juni 2022 realisasi penanaman mangrove mencapai 38 ribu atau 54,28 persen dari target 70 ribu pohon mangrove. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Nikmati akhir pekan dengan mengunjungi wisata alam Mangrove Kapuk yang berlokasi di Jl. Garden House, Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta. Obyek wisata ini buka setiap hari pukul 08.00-16.00 WIB dengan beragam spot wisata dan wahana menarik seperti toilet dan kamar mandi, warung wisata, wahana wisata, penginapan, hingga spot foto instagenic.

4. Artina Sarinah

Healing saat akhir pekan memang paling cocok untuk mengunjungi pameran karya seni dari berbagai pegiat seni profesional di Artina Sarinah. Setiap karya dan instalasi seni harus melewati penilaian kurator profesional sebab Artina berusaha menampilkan wajah Indonesia kontemporer nyata melalui karya seniman dari seluruh Indonesia.

Bukan hanya pameran seni, namun Artina Sarinah menyelenggarakan beragam event seperti Edutainment Tour, Art Performance, Talkshow, Curatorial Tour, dan Workshop yang dapat dilihat melalui akun @artina_sarinah dan lokasinya berada di Jalan M.H. Thamrin No.11, Gondangdia, Menteng.

5. Planetarium Jakarta

Suasana pengamatan gerhana di Observatorium Coude di Planetarium dan Observatorium Jakarta, 20 April 2023. Maria Fransisca Lahur

Mini galaxy super menakjubkan dengan berwisata sekaligus mempelajari dunia luar angkasa memang paling tepat untuk mengunjungi Planetarium Jakarta bersama dengan keluarga. Wisata edukasi ini berlokasi di Jl. Cikini Raya, Cikini, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

6. Atlantis Water Adventure

Berbagai spot menarik dengan wahana air yang dapat dilakukan sepuasnya. Atlantis Water Adventure buka setiap hari pukul 07.00-18.00 WIB yang berlokasi di Jalan Lodan timur, Ancol, Kec. Pademangan, Kota Jakarta Utara. Tempat wisata ini memiliki beragam spot menarik dengan nama super nyentrik seperti Dragon Slide, Crazy The Higest and The Longest Slide, Antila, Kolam Ombak Poseidon, Kolam Tanding, Kiddy Pool, hingga Rainbow Splash.

7. Motion Studio Asia PIK

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Studio seni yang sangat populer di Singapura dan Bangkok saat ini sudah ada di Jakarta. Motion Studio Asia PIK menyediakan beragam aktivitas menyenangkan seperti motion art, splat painting, dan bear brick painting. Kreativitas dapat dilakukan sesuka hati seperti mencampurkan warna, eksperimen alat cat, hingga melempar balon cat yang berlokasi di Ruko Golf Island Blok E No. 93, PIK.

8. Allianz Eco Park

Pengalaman wisata di taman atau padang rumput indah yang luas bertemakan padang golf, memang paling cocok mengunjungi Allianz Eco Park. Taman gratis yang bisa dikunjungi siapapun ini, berlokasi di Jalan Lodan Timur No.7, RW.10, Ancol, Kec. Pademangan, Jkt Utara. Selain itu, apabila pengunjung ini menaiki wahana maka harus membayar tiket setiap wahana dengan harga yang berbeda-beda.

9. Museum Macan

Museum Macan.

Koleksi karya seni modern dan kontemporer dari seniman Indonesia hingga luar negeri berada di Museum Macan atau The Museum of Modern and Contemporary Art in Nusantara. Museum yang buka setiap hari ini memiliki harga tiket Rp.80.000 untuk anak-anak dan Rp.100.000 untuk dewasa yang berlokasi di AKR Tower Level M, Jl. Panjang No.5, Kb. Jeruk, Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat.

10. Pantai Marunda

Bukan hanya dikenal dengan polusi, sebab Jakarta masih memiliki beragam keindahan alam seperti pantai dengan air laut bersih, pemandangan indah, dan dikelilingi tanaman mangrove. Pantai Maruda memiliki harga tiket masuk sebesar Rp.10.000 yang berlokasi di Gang. VII, RT 3/RW 7, Kec. Cilincing, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta.

11. The Green Belle Sport Theme Park

Berwisata sambil berolahraga dapat dilakukan di The Green Belle Sport Theme Park yang berlokasi di Mall Of Indonesia, Jl. Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading. Tempat olahraga indoor ini memiliki beragam jenis olahraga virtual yang bisa dicoba seperti sepakbola, horse riding, shooting fps, fishing, hunting, archery, pinball, batting, ski, hingga action racing.

NUR QOMARIYAH

Pilihan Editor: 10 Tempat Wisata di Seputaran Solo, yang Hits dan Seru untuk Liburan