Traveling ke Brisbane Jangan Lewatkan 7 Museum Ikonik Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Brisbane, ibu kota negara bagian Queensland, Australia. Dikenal sebagai kota sungai dingin dan sejuk. Kota ini menawarkan hampir semua hal yang diinginkan wisatawan. Mulai dari atraksi menarik, aktivitas dan lingkungan yang ramai, restoran dan tempat bersantap yang fantastis, hingga kehidupan malam yang semarak.

Selain itu, Brisbane dan wilayah sekitarnya juga menawarkan banyak sejarah dan budaya. Wisatawan dapat menjelajahi masa lalu yang mempesona dan kekayaan budaya di kawasan ini sangat banyak dan beragam. Berikut ini beberapa museum yang bisa dikunjungi saat ke Brisbane, seperti dikutip dari keterangan pers Brand Story.

1. Museum Opal Brisbane

Museum ini hanya berjarak 4 kilometer dari CBD Brisbane. Tempat ini menyimpan banyak koleksi batu opal, karya seni, dan memorabilia, serta menceritakan kisah dan warisan para penambang opal dari seluruh negeri. Ada juga toko perhiasan dan suvenir opal.

Museum ini buka dari Senin hingga Jumat, pukul 10.00-16.00, dan Sabtu, pukul 10.00-15.00 waktu setempat. Sedangkan tokonya buka setiap hari. Harga turnya mulai dari AU$5 atau sekitar Rp 50 ribuan, hingga AU$195 atau sekitar Rp 2 jutaan.

2. Museum Brisbane

Museum ini terletak di Balai Kota Brisbane yang ikonis. Museum sejarah sosial dan seni menampung karya seni dan objek bersejarah dan budaya penting, dan menawarkan program pameran, serta acara, lokakarya, dan aktivitas anak-anak sepanjang tahun.

Selain itu di museum ini juga tersedia tur berpemandu yang menjelajahi berbagai elemen kota di sekitarnya, seperti Brisbane City Walking Tour: Past and Present, Tides of Brisbane: Historic Boat Tour, and Clock Tower Tour.

3. Brisbane Tramway Museum

Di sini wisatawan dapat melihat transportasi Brisbane seperti pada tahun 1950-an. Harga tiket masuk sudah termasuk perjalanan tak terbatas dengan trem yang dilestarikan dengan indah dalam suasana hutan belantara yang indah. Ada juga wahana untuk anak-anak, Teacup Ride dan Mini Train Ride.

Museum ini buka pada hari Minggu, pukul 12.30-16.00, dan dengan pengaturan khusus. Tiket masuknya mulai dari AU$16 atau sekitar Rp 162 ribu hingga AU$50 atau sekitar Rp 507 ribu. Namun untuk alasan operasional museum ditutup dalam kondisi basah.

4. Galeri Birrunga, Brisbane

Galeri Birrunga adalah galeri seni dan kafe yang dimiliki dan dioperasikan oleh penduduk asli di Brisban. Karya seni asli karya seniman utama, Birrunga Wiradyuri, dan seniman lokal dipamerkan di seluruh galeri, sementara di Birrunga Café menunya menawarkan masakan Australia modern dengan sentuhan Pribumi. Tur galeri seni (minimal 10 orang per tur) dapat dipesan, begitu juga dengan Importance of Place Workshop (minimal 10 orang per lokakarya). Tur galeri seni mulai dari AU$100 per orang atau sekitar Rp 1 jutaan.

5. Harrisville Historical Society Museum, Scenic Rim

Terletak di Scenic Rim yang indah, satu jam berkendara dari Brisbane, Harrisville Historical Society Museum memamerkan artefak yang memamerkan warisan kota Harrisville dan wilayah sekitarnya. Pastikan untuk melihat pameran berharga berupa senjata hujan yang digunakan pada kekeringan tahun 1902. Museum ini buka pada hari Minggu pertama dan ketiga setiap bulan, pukul 13.00-16.00. Tiket masuknya adalah AU$2 atau sekitar Rp 20 ribu untuk dewasa dan AU$1atau sekitar Rp 10 ribuan untuk siswa sekolah menengah, AU$0,50 atau sekitar Rp 5 ribuan untuk siswa sekolah dasar.

6. Beenleigh Historical Village and Museum, Logan

Beenleigh Historical Village and Museum hanya berjarak satu jam dari Brisbane. Koleksi peninggalan awal Australia di sini ditetapkan sebagai sebuah desa, yang didedikasikan untuk melestarikan warisan budaya wilayah Beenleigh lama.

Selain Village Café di mana Anda dapat menikmati masakan rumahan yang lezat dan Galeri di Koridor yang menampilkan karya seni lokal, terdapat banyak bangunan bersejarah yang dapat dijelajahi. Ini termasuk Carroll House yang dibangun pada tahun 1890-an, Loganholme One Teacher School yang pertama kali dibuka pada tahun 1873, General Store yang dibangun pada tahun 1892, Gereja Anglikan St George yang dibangun pada tahun 1875, dan Council Chambers yang dibangun pada tahun 1910.

Buka Senin hingga Sabtu, pukul 09.00-15.00, dan Minggu ketiga setiap bulan, pukul 09.00-15.00. Tiket masuknya mulai dari AU$10 hingga AU$13,50 atau sekitar Rp 100 ribuan hingga Rp 137 ribuan.

