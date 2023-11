Destinasi Wisata Paling Menarik Dikunjungi pada 2024 Menurut National Geographic

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang 2024, banyak riset tentang pariwisata tahun depan yang sudah dirilis, dari yang paling ramai, kota paling murah, kota paling murah, hingga tempat yang paling aman. Bagaimana dengan tempat yang paling menarik untuk dikunjungi?

Pakar perjalanan di National Geographic baru saja merilis The Cool List untuk tahun 2024. Ada 30 destinasi yang tersebar di seluruh dunia telah masuk dalam daftar, dari Pegunungan Alpen Albania hingga Hutan Kering Andrefana di Madagaskar.

Eropa mendominasi hampir separuh daftar dengan 13 negara peserta, termasuk ibu kota Malta, Valletta, dan Pompeii di Italia. Banyak destinasi wisata kini lebih mudah dijangkau berkat kemajuan pesat transportasi pesawat dan kereta api.

Hal paling menarik, National Geographic memperkirakan bahwa Wales akan menjadi tujuan wisata populer pada 2024. Menurut The Cool List, Wales memiliki tradisi Wiski berusia berabad-abad yang sering kali dibayangi oleh tradisi Irlandia dan Skotlandia. Wiski Welsh telah mengalami kebangkitan, Cardigan Bay dan Penryn adalah rumah bagi dua dari empat penyulingan tempat mencicip wiski langsung di tempatnya.

Semenanjung Yucatán di Meksiko adalah destinasi lain yang disorot sebagai salah satu destinasi paling menarik untuk dikunjungi tahun depan. Hal ini tidak mengherankan mengingat Mérida, kota terbesar di negara bagian tersebut, juga masuk dalam daftar destinasi yang sedang tren menurut Booking.com. Bentang alam Yucatán memiliki sejarah yang menakjubkan: meteor yang memusnahkan dinosaurus mendarat di sini, membentuk daratan yang sangat datar dan cenote terkenal di kawasan itu, yang terbentuk akibat jatuhnya meteor tersebut.

Sierra Leone juga masuk dalam daftar Nat Geo. Negara ini baru-baru ini menjadi jauh lebih mudah diakses berkat pembukaan bandara baru. Alam adalah tujuan sebagian besar wisatawan datang ke sini, dan ada banyak hal yang bisa dikagumi dengan pantai, gunung, dan simpanse asli.

Tujuan lainnya termasuk Sikkim di India, yang menawarkan pemandangan pegunungan Himalaya yang indah, dan Victoria di Australia yang bisa dijelajahi dengan perjalanan darat mengunjungi sumber air panas di daerah tersebut.

Berikut destinasi paling seru untuk dikunjungi pada 2024 menurut National Geographic

Eropa

Pegunungan Alpen Albania, Albania

Belfast, Irlandia Utara

Emilia-Romagna, Italia

Galloway dan Southern Ayrshire, Skotlandia

Nordland, Norwegia

Yorkshire Utara, Inggris

Pompeii, Italia

Saimaa, Finlandia

Tartu, Estonia

Euro, Jerman

Valletta, Malta

Wales

Wild Atlantic Way, Irlandia

Amerika

Gurun Atacema, Chili

Lima, Peru

Negara Bagian New York, AS

Miami, AS

Texas, AS

Dominika

Nova Scotia, Kanada

Semenanjung Yucatán, Meksiko

Iberá Wetands, Argentina

Afrika

Akagera, Rwanda

Hutan Kering Andrefana, Madagaskar

Sierra Leone

Asia

Sikkim, India

Tainan, Taiwan

Xi-an, Tiongkok

Pasifik Selatan

Victoria, Australia

Jadi, mau traveling ke mana pada 2024?

TIMEOUT | NATIONAL GEOGRAPHIC

