Menyusuri Gua Son Doong di Vietnam yang Memiliki Fitur Geologi Unik

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gua Son Doong tertelak di Taman Nasional Phong Nha-Ke Bang di Vietman. Gua terbesar di dunia itu diperkirakan terbentuk sekitar 2-3 juta tahun yang lalu. Bahkan usia batu kapur di Taman Nasional tersebut menujukkan wilayah tersebut secara keseluruhan mungkin berusia lebih dari 400 juta tahun.

Gua Son Doong terbentuk dari air sungai yang mengikis karst batu kapur. Dalam prosesnya, membentuk fitur geologi yang unik dari formasi rumit stalagmit dan stalaktit, hingga ruang bawah tanah yang sangat besar. Panjangnya sekitar 9 kilometer, dan beberapa bagian gua memiliki tinggi 200 meter dan lebar 150 meter.

Ditemukan tahun 1990

Gua Son Doong ditemukan oleh penduduk setempat pada tahun 1990. Namun tidak ada seorang pun yang menginjakkan kaki di dalam gua tersebut hingga tahun 2019. Selama beberapa tahun belum ada yang menjelajahi dan diyakini masih ada beberapa area yang belum sepenuhnya dieksplorasi.

Para ilmuwan yang telah menjelajahi gua tersebut juga mengatakan bahwa gua ini sangat besar dan tinggi. Bisa menampung gedung pencakar langit setinggi 40 lantai dengan nyaman. Selain itu, ada sebuah ruangan selebar 5 kilometerdapat dengan mudah menampung seluruh lingkungan.

Fitur menarik di dalam gua

Di dalam gua Anda akan menemukan formasi unik seperti Watch Out for Dinosaur dolina besar atau celah di langit-langit, dan The Great Wall of Vietnam, penghalang kalsit luar biasa yang dibentuk oleh air kaya mineral.

Banyaknya dolina di dalam gua, membuat cahaya dan tumbuhan masuk ke dalam gua sehingga membentuk hutan unik. Karena gua tersebut tidak tersentuh selama jutaan tahun, berbagai spesies tumbuhan dan hewan yang tumbuh subur di dalam gua.

Persiapan menjelajahi Gua Son Doong

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Menjelajahi Gua Son Doong merupakan petualangan yang membutuhkan perencanaan dan persiapan yang matang. Satu-satunya perusahaan tur yang memiliki izin memimpin perjalanan ke Son Doong adalah Oxalis Adventure Tours. Setiap tahunya hanya mengizinkan seribu orang yang diizinkan menjelajahi gua. Hal ini untuk menghidari eksploitasi terhadap gua dan eksosistemnya yang rapuh.

Biaya yang dibutuhkan menjelajahi gua Son Doong ini mencapai US$3000 atau sekitar Rp 47,7 juta. Selain biaya, karena perjalanan menuju gua membutuhkan waktu beberapa hari, pengunjung harus dalam kondisi prima, sehat dan bugar.

Sementara waktu terbaik untuk mengunjungi Gua Son Doong adalah saat musim kemarau, biasanya antara bulan Februari dan Agustus. Kondisi cuaca lebih baik dan akses menuju gua juga lebih tinggi. Namun, tidak disarankan mengunjungi Gua Son Doong tanpa pemandu wisata. Selain itu, pengunjung harus berusia minimal 18 tahun.

TIMES OF INDIA

Pilihan editor: Unik, Desa di Spanyol Ini Hanya Bisa Diakses lewat Gua